Directiva de Motagua se pronuncia sobre el futuro de Emilio Izaguirre y Félix Crisanto  

El Motagua aún sigue definiendo el futuro de su plantilla y uno de dos de los jugadores que está con futuro incierto es Emilio Izaguirre, quien aún tiene contrato con la institución, pero no entran en los planes del entrenador.

También puedes leer: Directiva del Olimpia ya tiene fecha estipulada para inaugurar el Centro de Alto Rendimiento



El presidente financiero de Motagua, Juan Carlos Suazo, salió al paso para explicar como está la situación del lateral.



"La solución de su contrato la están arreglando con el presidente Eduardo Atala, ellos se pondrán de acuerdo para llegar a un feliz término, hay varias opciones. Se buscará la mejor para ambas partes, ya que no entra en planes del entrenador y esas decisiones las respetamos", dijo en el Programa El Vuelo del Águila.





Además, detalló que los jugadores Félix y Wilmer Crisanto están totalmente liberados y ellos pueden negociar con el club que deseen de Honduras u otro país.



"Tenemos firmado un finiquito con ellos, no hay ningún problema, ambos son agentes libres que pueden negociar con los clubes que deseen ficharlos. Les deseamos éxitos porque su momento en el equipo concluyó. Nos dieron muchas alegrías, les deseo lo mejor".



El presidente financiero de los azules también dijo que: "Félix se hará un procedimiento con el doctor Óscar Benítez, para luego jugar en el equipo que le contrate, le deseo lo mejor, que se recupere, es un gran profesional".



Otro de los jugadores que aún no define su futuro en el Motagua es el defensa Marel Álvarez, quien llegó al club a realizar una prueba y aún no se confirma si se quedará o no.