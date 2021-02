¿Emilio Izaguirre al Vida? Luis Cruz, presidente del equipo cocotero se pronuncia sobre el jugador

Luego que Emilio Izaguirre fuera descartado del Motagua por no entrar en los planes del técnico Diego Vázquez, el futuro del jugador podría estar en uno de los clubes de la Liga Nacional.

El propio presidente del Vida, Luis Cruz, se ha referido a los fichas que ha hecho el equipo y la posible incorporación del experimentado jugador del Motagua.



"Vamos a tener un jugador de mucha experiencia, pero no puedo dar el nombre todavía. Es un lateral izquierdo", dijo Luis Cruz, en Radio Cadena Voces.



El mandatario del equipo Vida no ocultó su deseo de poder llevar a su filas al jugador motagüense, a quien la directiva azul le busca un club.



"Nos encantaría tener a Emilio (Izaguirre), pero hasta que no tengamos todo arreglado no me acostumbro a dar nombres, si no tengo acordado con el jugador".





Y agregó: "A mí me encantaría tenerlo, pero no si no tengo el nombre de quien es, no puedo puedo especular con los los jugadores. Todos los que he traído los he dicho cuando los tengo firmado".



Luis Cruz también aseguró que el cuadro cocotero está casi listo para sellar la llegada del defensor Bryan Barrios, quien viene de militar en la tercera división de España.



"Nada más estábamos esperando por Bryan Barrios y por ahí el lateral izquierdo y de ahí estamos completos para arrancar".