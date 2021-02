Alexandre Pato lanza un guiño a la MLS y asegura que le gustaría jugar en Estados Unidos

El atacante brasileño, Alexandre Pato, quien era considerado como una de las mayores promesas del fútbol de su país en el inicio de su carrera, poco a poco fue disminuyendo su potencial hasta quedar como agente libre, sin equipo.

Desde que rescindió su vínculo con Sao Paulo en el verano pasado, el delantero no ha podido encontrar un nuevo club pero se mantiene entrenando para permanecer con una buena condición física.

Haciendo uso de sus redes sociales, Alexandre Pato emitió una transmisión en directo para ponerse en contacto con sus seguidores y algunos le consultaron sobre la posibilidad de irse a la MLS para continuar su carrera.

Sin pensarlo, el futbolista sudamericano respondió sobre la opción de la Major League Soccer y comentó: "Claro que sí. Me gustaría jugar un día allí".

Asimismo le hicieron interrogantes sobre un posible regreso al AC Milan, club del que ha sido objeto de rumor ante la eventualidad de conformar una dupla con Zlatan Ibrahimovic.

"Por supuesto, ¿cómo no iba a sentir nostalgia? Estamos hablando de 150 partidos, 63 goles, un Scudetto y una Supercopa. Sería un sueño poder volver a Milán, que está en mi corazón. He escuchado que en Italia puede haber clubes interesados por mí, pero quiero aclarar que a los 31 años no busco un gran contrato, sino un proyecto que me convenza. Si hubiera sido por el dinero, me hubiera quedado en China", aseguró.

La temporada de la MLS está calendrarizada para iniciar el próximo 3 de abril, por lo que la probabilidad de Alexandre Pato de unirse a un club norteamericano podría ser factible.