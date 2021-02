Carlos Pineda lo cuenta todo: El doble diagnóstico de su lesión, la medalla que no llega y su regreso a las canchas

Carlos Pineda, el "Iniesta" que un día bautizó Héctor Vargas, no ha sido un espejismo para las filas del Olimpia, el juvenil demostró a su corta edad que posee un gran talento, mismo que ha sabido sacarle provecho en los albos y la selecciones nacionales.



Pineda ha sido indiscutible en el 11 titular de Pedro Troglio con el que se consiguió el campeonísimo y que encaminó al bicampeonato, pero una dura lesión de ligamento cruzado le privó de jugar los duelos finales.

Después del duro proceso de su operación, Carlos Pineda platicó en exclusiva con Diario Diez y confesó como vivió ese momento de cruel de recibir dos diagnósticos médicos, el proceso de la operación, recuperación y los juegos del Olimpia.



¿Cómo ha sido este momento desde que te lesionaste?

Cada día voy mejor, estoy feliz por el proceso que llevo de recuperación, ya son dos semanas y empecé a caminar por mi cuenta, sin ocupar muletas y listo para comenzar terapia de natación, bicicleta y tener esa movilidad en la rodilla.

No esperaba tan rápido volver a sentirme bien, no es lo mismo estar acostado en la cama y no poderse pararse, ahora me siento más útil. Le digo a mi mamá que mucho me consciente y mi novia viene a veces a cuidarme.



¿Cuánto te afectó los dictámenes médicos antes de ser operado?

Sinceramente estaba muy tranquilo, todo lo había dejado a Dios y sus planes. Capaz y en próximo partido me pasaba algo más grave, por eso lo he tomado a bien y he buscado a Dios. Desde que sentí la jugada pensé que era algo grave por cómo me sentí ya que la rótula se me salió y se volvió a unir. Esa confusión fue complicada y lo que más me pone a pensar es que fueron casi cuatro o cinco días de ver qué era lo que tenía y es tiempo perdido para después esperar que el seguro diera la autorización.



¿El dictamen del doctor Benítez fue el que te confirma todo?

Uno sabe de su trayectoria y capacidad por todos los jugadores que ha visto y recuperado. Uno busca a los mejores y gracias a Dios él mostró el juego de la rodilla y al hacerme la evaluación me dijo que eso no debía de ser así y que era ligamento cruzado. Yo no me rompí todo, sino que fue un 80% y por eso ando normal y caminando, pero en el próximo partido si seguía, se me iba la rodilla.



¿Qué doloroso fue recibir esa noticia en un momento clave del torneo?

Duele porque yo venía siendo titular en todos los partidos importantes y que lastimosamente por una lesión me quedara fuera, duele un poco, pero pensé en mi salud para estar bien. No pensé en lo que pierdo, sino en volver pronto y esa es la confianza que tengo.



¿Hubo lágrimas al momento de todo este proceso?

La verdad que sí, se me salieron las lágrimas cuando nos reunimos con mi familia para ver qué íbamos a hacer. Yo tenía dos diagnósticos, uno me decía que estaba sana y el otro que tenía ligamento cruzado, ahí había que dejar los sentimientos a un lado.

Me acuerdo que me tocó decirle a mí mamá que creía que tenía ligamento cruzado por lo que sentía. Nadie de mi familia quería que me operara, todos me decían que estaba bien porque yo no tenía dolor, ni sangre, ni inflamación, fue una lesión bien rara, pero tocó enfrentarlo. Fue un cambio bien drástico con el diagnóstico en una esquina y otro lo más alejado posible, fue ahí donde me cayó la tristeza de pensar que estaba bien y ahora encarar esa lesión.



¿Tus lágrimas fueron a solas o con la familia?

Estaba toda la familia reunida, llegaron todos a la casa a ver qué hacían porque miraban las noticias que en la tarde estaba sano y en la noche lesionado. Fue ahí donde entró la tristeza, pero la fortaleza mental y las vibras positivas son importantes. A partir de ahí tocó darle para adelante.



¿Tu proceso de recuperación cómo va?

Gracias a Dios que el doctor Benítez es el que me está viendo, él pasa muy pendiente y la técnica que me hizo es nueva, cuando tenía los puntos no se me rompieran, ya me los quitó.

Ahora lo que debo trabajar es en tener el rango de movilidad en la rodilla de los 120 grados que son. Yo estoy yendo a Therefit con el doctor José Suan, quien lo tuve en la Sub-20 y es el encargado de mi rehabilitación de lunes a sábado.

¿Qué es lo que te están haciendo?

Primero me están poniendo un desinflamador para la rodilla, luego cicatrizaciones con láser, corrientes anti dolor y luego una máquina que de llama CPM que lo que hace es mover la rodilla y llegar a los grados. Ya estoy en 100 y me faltan 20. Esta semana comienzo con terapia de piscina y bicicleta, luego en dos semana vuelvo a ver al doctor Benítez.



¿Tienes idea de cuánto tiempo regresar al equipo?

He preguntado bastante y me dicen que al parecer al tercer mes hay que empezar a fortalecer la rodilla porque ya tengo el rango de la rodilla. Así la podría trotar y espero ver que me dicen si puedo ir al equipo o el gimnasio.



¿En tu casa qué trabajos realizas?

Tengo que ayudar a lograr el rango de movilidad de la rodilla, sentado en una silla alta y doblarla con la ayuda del otro pie. Luego con bandas fortalecer la cadera para trabajar el cuadriceps, el gemelo y aductores. Tengo que caminar 10 minutos en la mañana y lo hago dentro de casa, viendo un espejo para no renquear.

¿Cómo viviste los partidos del Olimpia?

Zocando, ya que uno quiere estar adentro y ayudar al equipo, pero uno no lo puede hacer. Entonces me tocó 'zocar' como un aficionados más, sufrir los goles. Recuerdo que cuando quedamos campeones, mi mamá en vez de celebrar el campeonato más bien me dijo "No vayas a hacer una locura de caminar o saltar por celebrar".



¿Ya estabas operado en ese momento?

Sí, yo llevaba dos días de operado. Gritaba feliz en mi cuarto por el campeonato, pero mi mamá en lugar de celebrar conmigo, llegó a decirme que me tranquilizara. Luego llegaron todos a felicitarme, fue un domingo temprano y estaba toda la familia reunida.



Escribiste un twitter esperando la medalla, ¿llegó?

La sigo esperado y con eso te digo todo. El profe Troglio me dijo que me tranquilizara que mi medalla ahí estaba guardada, que no me iban a dejar sin ella y estoy esperando ir al entreno para que hagan la entrega. Yo tengo la del campeonísimo en el cuarto y me hace falta la otra para que esté juntas.



¿Con Troglio qué comunicación tuviste durante este proceso?

El profe siempre dándome ánimos que estuviera tranquilo que no me iba a dejar así con dos diagnósticos y que iban a buscar uno que fuera el verdadero. Él me ayudó hablar con la gente del equipo para poder ver otra opinión y siempre me ha brindado su apoyo. Me escribió hace poco qué pasaba con el entreno, que no me perdiera mucho y les dije que no se olvidara de mí, que era parte del equipo.



¿La eliminación contra el Alajuelense cómo la viviste?

Con mis primos que siempre vemos los partidos, alegando que esto aquí, que lo otro y que íbamos a ganar. Pero son partidos difíciles, el Alajuela es un gran equipo y con la calidad Alex López, Bryan Ruiz, pero perdonamos un poco. En lo penales lo hicieron los que yo calculé y a mi papá le di la lista y gané yo. Penalearon los que lo tenían que hacer, pero lastimosamente como todo en el fútbol a veces se falla.

Muchos critican a Harold Fonseca, ¿Por qué él?

Penalearon quienes debían de hacer. Uno los mira en los entrenamientos, no se inventa que el portero va a tirar, él le pega muy bien y los guardametas tienen esa virtud que entrenan todos los días en el marco, pero lastimosamente le pegó un poco al poste, pero si lo mete no pasa nada, más bien hubieran dicho que eran inteligentes en el Olimpia al poner al portero. No podemos matar a un jugador por una jugada, incluso el partido lo sacó perfecto como que venía jugando todos los partidos.



¿Cómo ves este Olimpia con la llegada de Beckeles y Banegas?

Son muy buenos fichajes, Banegas fue capitán de Marathón que fue subcampeón y uno en la cancha lo sufre, es muy buen refuerzo y nos va ayudar. El profe Troglio tiene esa capacidad de sacar lo mejor de cada jugador. A Beckeles ya conocemos su capacidad, jugó en el Necaxa, campeón con el Olimpia, tiene mucha experiencia y le gusta hablar con los jóvenes.



¿La salida de "Patón" merma a este Olimpia?

Lleva 10 años en el equipo y yo ocho, fue mi capitán en reservas, fuimos campeones, acumulados viajes juntos y se le agarra un cariño. Uno siempre quiere que se quede en el equipo, pero son decisiones personales. Tanto que me ha ayudado porque jugamos a la par, él me enseño prácticamente a jugar porque en los entrenamientos cuando recién me subieron a primera a mí me gustaba recibir el balón de espalda y ese es un error, él todas me las quitaba. Ahora que es un capitán del equipo nos ayudó mucho por tener esa madurez, él no estaba jugando y siempre nos apoyaba sin esa envidia, eso es de mucho admirar y uno le tiene cariño.



¿Cómo está el Olimpia en relación a los otros equipos que también de han reforzado?

Motagua lleva muy buenos jugadores que en el Real de Minas jugué con ellos, conozco su capacidad. Diego Rodríguez nos formamos desde pequeños y sé de su capacidad, eso nos complica a nosotros porque llevan mucha gente con ganas. El Real España se va Alejandro Reyes con quien nos formamos juntos en las reservas y los otros equipos se han formado bien y nosotros seguimos los que quedamos campeones y hay que buscar el tricampeonato.