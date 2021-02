Elmer Güity tras su fichaje con Motagua: "Me han amenazado de muerte en mensajes que me mandan"

El Motagua puso fin a las especulaciones y este lunes oficializó el fichaje del lateral izquierdo Elmer Güity. El ex del Olimpia contó que en sus redes ha recibido muchos mensajes de apoyo, pero también amenazas.

"Alegre por esta oportunidad, en este país es difícil salir de un equipo grande e ir a otro y menos al vecino. Agradecido con el profe (Diego Vázquez), que fue quien me llamó y me dio la confianza, me dijo que quería que estuviera en el club", inició contando en Instagram Live con el periodista Eduardo Solano.

El exjugador de la UPNFM contó cómo surgieron las negociaciones con el estratega argentino de los azules.

"Donde vivo también está un jugador del Motagua y el profe le pidió mi número y él se lo dio. Me llamó para conocer mi situación y me preguntó si quería estar en el club y le dijo que claro, como no".

Elmer se siente ilusionado con un nuevo reto en el Ciclón y promete a la afición trabajo y esfuerzo.

"Me siento tranquilo, hasta este año las cosas no se me dieron. Me enviaron a préstamo a la U y casi no jugué, tuve un desgarre en el posterior y fue difícil. Pero estamos bien, tranquilos, esperando que comience el torneo para iniciar el torneo. Me ha escrito un montón de gente que está alegre. Les quiero decir que soy un jugador que le gusta asistir, que no da nada por perdido y vamos a dar nuestro granito de arena".

Contó en qué posiciones lo ha utilizado Diego en los trabajos de pretemporada. "Me ha puesto de carrilero porque ha jugado con línea de tres. También de volante izquierdo, en un colectivo me puso a pie cambiado más cerca del área".

También ha recibido críticas y amenazas

Su llegada al Motagua no ha caído bien a todos y expresa que así como ha recibido mensajes de felicitación, también ha recibido críticas e incluso amenazas.

"Es algo que en Honduras no lo asimilamos. A mi hasta me han amenazado de muerte en los mensajes que me mandan, diciéndome pecho frío, no se qué. Son cosas que no entiendo. Esto es una profesión, un trabajo. Nunca he tirado algún comentario malo para Olimpia, ni cuando estaba allí lo hice para Real España, Motagua o Marathón. Siempre me he mantenido al margen de esas cosas, pero no lo entienden. Lo que hago yo es estar tranquilo, no respondo, solo los dejo que hablen y me encomiendo a Dios".

Estuvo cerca de marcharse a la MLS

Su fichaje con Motagua asegura que tardó porque no lograban acuerdo. Pero este lunes firmó su contrato por un año. Tras ello habló de las ofertas que recibió.

"Con Vida nunca hubo nada, yo nunca fui a La Ceiba. Con Real España tuvimos pláticas, pero no llegamos a un acuerdo. Siempre mi prioridad fue Motagua, quería seguir en Tegucigalpa", sentenció.

Cuando integraba las filas blanca, contó que recibió una oferta de un equipo de la MLS y otra de un equipo español, pero al final no se concretó su traspaso.

"Me llamaron de Philadelphia Union, pero Olimpia estaba pidiendo miles de lempiras y no se pudo dar nada".

Sus socios en ataque:

"Tenés a Kevin López que es bastante técnico, no habrá problema si está adelantado o al otro lado. A Muma no lo conocía, pero es un avión ese "negrito"".

Sorprendido con la armonía en el club:

"No dieron un recibimiento muy lindo, es de admirar. Tienen siete y ocho años juntos, hasta ahorita que vinieron más jugadores, me gusta el ambiente, como se llevan todos. Todos se apoyan, claros del objetivo que es lo más importante.

¿Llegas a reemplazar a Emilio?

"Me han mandado mensajes que me toca suplir a un histórico del club que le ha dado mucho a Motagua y la Selección, pero yo estoy tranquilo, no tengo que suplir a nadie, solo hacer mi trabajo y aportar mi granito de arena.

¿Qué número que vas a utilizar?

El 3.

El consejo de Romell Quioto:

"Me dijo que me concentre, que haga las cosas bien y que siga mis sueños. Que él es el vivo ejemplo de superación. Que me enfoque".