Expreparador físico del Honduras caminará de El Progreso a Tegucigalpa por una buena causa

Apasionado de la Educación Física y las maratones, Gerson Josué López, fue expreparador físico del Honduras Progreso de la primera división de nuestro país en la gestión de José Álvarado.

Tras su paso por equipo progreseño, Gerson López ahora se ha retado así mismo de poder realizar una caminata de su ciudad, El Progreso hasta la capital Tegucigalpa. El motivo de la misma nació después de una experiencia que tuvo de observar una niña con discapacidad física.



"La idea surge en un viaje y yo iba sentado con una niña con limitaciones físicas y se dio la plática con ella y en un momento ella me dice que le hubiera gustado correr por los árboles y eso me llamó la atención. Recuerdo que en ese momento eran los día de la Teletón y me tocó el corazón. Fue ahí donde nace la idea", cuenta López.



Luego de madurar el desafío que se había propuesto, el expreparador físico del Honduras Progreso buscó el apoyo de varios amigos para que lo acompañen en el recorrido.



"Gracias a Dios en El Progreso tengo el reconocimiento de andar en el fútbol y como atleta, luego fui madurando la idea, se la comuniqué a unos amigos y les dije que si me podía acompañar en la parte logística, ya que soy ser humano y puedo fallar. Vendrán unos amigos en moto y otros en carro para darme asistencia e hidratación, ya que después de los 100 km viene el verdadero desgaste físico".





Es un desafío que a la vez lleva dos mensajes. Es una carrera caminata de 248 kilómetros que van desde aquí El Progreso hasta Tegucigalpa, pero va dividida en seis días.



"La idea es poder concientizar al pueblo hondureño a poder hacer donaciones y colaborar con la Teletón, misma que beneficia a la población que tiene problemas físicos. Con ese objetivo nace la idea para quien mire o escuche de este evento pueda donar a la causa"



PLANIFICACIÓN LA RUTA DE LA CAMINATA



Saldrá el días lunes 8 de febrero a las 4:00 de la mañana de El Progreso, llegará hasta el desvío las flores en San Cruz de Yojoa. Hasta hay 53 kilómetros.



El segundo día hasta Taulabé, el día tres hasta Siguatepeque, el cuarto día hasta Comayagua, quinto a Zambrano y el último el destino final que es Tegucigalpa.