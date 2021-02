José Cañete critica las canchas de Honduras y llama "estadios feos" donde los rivales llevaban al Olimpia

José Cañete, defensor paraguayo que trajo el entrenador Pedro Troglio al Olimpia, se marchó en diciembre del club porque no encontró un lugar, pero al volver a su país, se enroló en un modesto equipo de la segunda división.

El zaguero dio unas declaraciones sobre su experiencia que vivió en Honduras donde explica que las canchas son malas, tiene razón, pues esta ha sido una crítica constante hasta de los propios jugadores catrachos que se han ido al extranjero.

“El fútbol en ese país (Honduras) es parecido al nuestro, pero falta que mejoren las canchas. Allá se cuida poco ese detalle. Es más, los clubes llevan a los rivales a los estadios más feos. Incluso se juegan a las 11 de la mañana o a las tres de la tarde tratando de sacar ventajas de la alta temperatura”, declaró Cañete a un medio de Paraguay.

Una de las cosas que Cañete destacó sobre su estadía en Honduras, fue el buen trato que le dio Pedro Troglio: “El segundo torneo jugué un solo partido, tuve algunas lesiones que me impidieron tener regularidad. Además fue un campeonato corto que duró apenas tres meses. En diciembre pasado se cumplió mi contrato y volví. Le tuve a Troglio (Pedro) como entrenador, la verdad se portó muy bien conmigo, es un excelente profesional y buena persona. Se le quiere mucho en Honduras, es un ídolo de la hinchada”, comentó.

El exjugador del Olimpia destacó la grandeza del equipo merengue y explica que siempre se les da buen trato. “Fui de un Olimpia (de Paraguay) a otro Olimpia, el club más grande de Honduras, único equipo de ese país con títulos internacionales y estuve ahí todo el 2020; es decir, cumplí con mi contrato de un año”, apuntó.

El defensor José Cañete cuando llegó al Olimpia junto al argentino Cristian "Chaco" Maidana. Fotos cortesía

Su fichaje por el equipo de la Liga Intermedia o segunda división de Paraguay, se dio porque no encontró posibilidades en primera, aunque tuvo ofertas. Pero en lo poco que jugó con Olimpia, anotó un gol, pero nunca tuvo la confianza de Pedro Troglio.

“Pasa que mi contrato en Honduras terminó a fines de diciembre y vine enseguida, pero ya los equipos de Primera aquí estaban prácticamente con cupos llenos, además no hubo ascendidos. Tuve algunas propuestas (de equipos de Primera) pero no se concretaron. Entonces opté por el 3 de Febrero, donde ya me conocen y creo que voy a tener continuidad que me permita salir nuevamente al exterior en el segundo semestre del año”, detalló