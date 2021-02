Rafael Zúniga, portero del Olimpia, niega que quiera salir del equipo y confirma que superó el Covid-19

Rafael Zúniga dejó las filas del Platense para sumarse al Olimpia y desde su llegada al cuadro merengue, el meta no ha podido sumar minutos en los diferentes torneos en los que ha militado el club.

En los últimos días el meta fue uno de los futbolistas que dio positivo por Covid-19 y se han dado rumores de su posible salida del club en búsqueda de minutos. Zúniga habló con Diario Diez y aclaró todo.



"Todo bien, gracias a Dios no me puedo quejar a pesar que la oportunidad de jugar no se ha dado, pero son cosas del fútbol y yo trabajo al cien. Sé que el día que el profe me quiera dar la oportunidad la voy aprovechar de la mejor manera. Uno debe ser profesional y aceptar las cosas, el que decide es él".



Rafael Zúniga considera que la decisión de venir a pelear un puesto en la institución merengue pasó después de la dura situación económica que estaba pasando el Platense.



"Olimpia es un equipo grande como Marathón, Motagua y Real España, pero el problema de los demás equipos es lo económico. Yo por mi parte hubiera seguido en el Platense, pero que te estén bajando el 50% de tu salario es complicado. La decisión de haberme venido para el Olimpia fue un reto, no he jugado pero la oportunidad llegará y la voy aprovechar".





OPCIÓN DE SALIDA DEL OLIMPIA PARA SUMAR MINUTOS



Luego de ciertos rumores de poder pedir su salida del Olimpia por nula participación que ha tenido en el club, el portero fue muy sincero y aclaró la situación.



"Yo con la gente de Olimpia no he hablado nada, son rumores, pero si la oportunidad se da es porque la decisión la van a tomar los directivos. Yo tengo contrato por seis meses, pero si la opción de salir no sería mala, ya que uno quiere jugar. Olimpia es Olimpia y Dios primero se me de el chance de jugar en esta gran institución".



Y agrega: "Yo no lo he pedido por cuestiones que no me gusta hablar con cuerpo técnico, directivos, a mí solo me gusta trabajar callado y esperar la oportunidad. Cuando se de la voy aprovechar"



Este es un año de eliminatoria y de mucha actividad con la Selección Nacional y Zúniga cree que le puede sacar mucho provecho en la pelea por un puesto en la meta de los merengues.



"Si la decisión la toman ellos pues Dios sabe lo que hace, toca aprovechar donde me puedan mandar y sumar minutos. Recordemos que viene el tema de Selección y es muy bueno. En el Olimpia somos cuatro porteros de selección y con porteros muy buenos como Harold Fonseca y los otros dos compañeros".





YA SALIÓ NEGATIVO DEL COVID



En los últimos días se informó que un brote de contagio de Covid-19 en el Olimpia y uno de ellos fue Rafael Zúniga, pero revela que no sufrió afecciones en su estado de salud.



"Me pegó el Covid-19, pero estoy tranquilo, no tuve síntomas ni nada, más bien estoy aburrido en casa esperando que llegue el día para ir a entrenar. Dios primero mañana a las 8:00 am nos presentamos".



Curiosamente fueron los tres porteros del cuadro merengue que fueron afectados por esta pandemia. "Somos tres porteros con el mismo caso, ya Menjívar comenzó a entrenar ayer, Harold por los momentos no he hablado con él y a mí me toca ir a entrenar mañana. Este es un campeonato y reto nuevo para sumar minutos".