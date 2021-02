Georgie Welcome podría regresar al fútbol hondureño y jugar en la Liga de Ascenso

La Liga de Ascenso se ha organizado y está a las puertas de volver a sus actividades, donde varios clubes sueña con volver a la primera división de Honduras. El Juticalpa es uno de ellos, que aspiran a regresar al máximo circuito.

También puedes leer: Carlos Discua jugará con el Génesis San Lorenzo de la Liga de Ascenso de Fútbol de Honduras



Es así que el equipo "canechero" le apostó al gran conocimiento del técnico Raúl Cáceres, un estratega que tuvo gran paso por el Real de Minas y podría ser el líder que lleve al Juticalpa de regreso a la Liga Nacional.



Diez pudo conocer que el equipo está envuelto en una crisis económica, pero pese a ellos sueñan con llevar ciertos refuerzos que le permitan lograr el ascenso. Uno de ellos es Georgie Welcome, el exdelantero del Motagua y el Mónaco de Francia.



"Sí se ha platicado, pero las condiciones económicas de Juticalpa están difíciles y esperamos que más que contrataciones, salga el corazón de estos jugadores que se han quedado en el equipo", aseguró Joel Sandoval, presidente del Juticalpa.



El futuro de Welcome en el equipo de Olancho tendría mejor futuro si las pretensiones económicas son menores. "Eso está ahí pero es bien difícil por todo lo que estamos atravesando, sobre todo con estas demandas que nos tienen en serios aprietos. Prácticamente tendríamos que sacar préstamos para poderlas honrar".

La dura situación económica que vive el Juticalpa lo han llevado a perder jugadores de su plantilla. "Este torneo había reservado a Juan José Ocampo y se nos fue porque no podíamos sostener el pago de él y se fue al Potros, que ha contratado una gran cantidad de jugadores y nosotros le estamos apostando al grupo de reservas. En los amistosos no perdemos y se va viendo el conjunto".



La esperanza del cuadro "canechero" es la gran capacidad de su entrenador Raúl Cáceres para explotar el talento de los jóvenes. "Le estamos apostando al cuerpo técnico, no a las contrataciones, sino a esos jóvenes que salieron campeones en reservas con el Juticalpa. Buscar esas deudas que hemos arrastrando con el descenso".



JUTICALPA EN CRISIS POR DEMANDAS DE VARIOS JUGADORES



Luego de descender la Segunda División, el Juticalpa tuvo que arrastras muchas demandas de jugadores, unas que ya solucionó y otras que le han complicado el panorama.



"La última demanda que estamos peleando en con Hilder Colón, él tenía un torneo más con nosotros, viajó a Estados Unidos y desde allá vino a demandarnos. Nosotros teníamos las pruebas para demostrar que ni se presentó a pretemporada, pero el TNAF ordenó en una reunión que ni fuimos convocados y nos está obligando a pagarle todo el torneo al jugador".



También se pudo saber del caso de: "César Munguía, donde su contrato decía que si él no jugaba solo se le iban a pagar dos meses, pero se le cumplió dos meses y medio porque estaba lesionado y nos reclamó todo el torneo".



Otro caso fue el del delantero colombiano, Óscar Móvil. "cuando se cerró el campeonato, aquí se le dio de comer, apartamento, comida, se le trajo a su esposa desde Colombia y de la noche a la mañana nos aparece demandando porque nos quería cobrar todo el campeonato, cuando la Federación y la FIFA habían suspendido. Nos sale con la gracia que nos solo nos cobra un campeonato, sino que el otro que no jugó".



Joel Sandoval es muy claro al asegurar que el equipo está en una dura situación económica de cara al presente torneo. "La directiva del Juticalpa está pasando serios aprietos y nos ponen la situación que pagamos a nos nos inscriben. Todas estas dificultades el Juticalpa las está pasando y hoy tenemos una reunión con el presidente de la Federación para explicarle todas las anomalías que se están dando en el fútbol".