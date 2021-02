Leonel Flores, expreparador físico del Honduras Progreso, demandará a la directiva por falsificación de firma

La pandemia del Covid-19 no solo ha dejado contagios de futbolistas, sino que también problemas legales entre clubes, jugadores y cuerpos técnicos.

El expreparador físico del Honduras Progreso, Leonel Flores, presentó una demanda ante el Tribunal Nacional del Fútbol por el retraso de salario del equipo progreseño y la misma no fue aceptada por este organismo y ahora irá por la vía judicial.



"Yo lo que estoy reclamando es un derecho que adquirí en el sentido que trabajé con el equipo en la temporada del año pasado 2019-2020 ya que antes del confinamiento no se me pagaron tres meses y mes y medio después (del confinamiento)", contó Flores a Diez.



Según el relató de Leonel Flores, en primera instancia presentó la demanda ante el TNAF y se encontró con la sorpresa que su firma había sido falsificada.



"Yo hice la demanda, hubo la primera audiencia de conciliación y la parte del Honduras Progreso no se presentó, solo su servidor; luego la segunda que fue presentación de medios de prueba, ellos a través de su abogado y yo mis pruebas que no había recibido (pago), pero entregaron un recibo firmado por mí. A la pregunta que me hace, yo le digo que sí se parece a mi firma, pero que no era. En ningún momento acepté eso y el TNAF se está agarrando de una palabra mía "se parece a mi firma, pero no es la mía".





Y agrega: "Yo reclamé en su momento la exhibición de las pruebas, no es lo mismo verlas por zoom y debe haber prueba profesional de un calígrafo. Ellos me dijeron que no tenían ese tipo de material y si yo lo quería tenía que pagarlo, les dije que estaba de acuerdo, pero la resolución que da el TNAF en esta semana me dice que mi demanda es sin lugar e inapelable".



Luego de recibir una respuesta negativa de TNAF, Leonel Flores procederá por la vía judicial para comprobar que en ningún momento el Honduras Progreso le pagó la deuda y que la firma de los recibos presentados no era suya.



"Lo voy a hacer por medio de los juzgados competentes, ya salirme de la parte deportiva y lo que reclamo es que están usando una firma que no es la mía, se parece, pero no es. Eso es algo muy punible, delictivo y hay que poner un precedente en el país, ya basta con tanta corrupción".



Flores asegura que "yo estoy claro que no firmé ningún documento, no se me pagó todo el periodo y ahora sale con eso. No quiero entrar en conflicto, ni nada, sino que solo reclamo un derecho que trabajé con el equipo, no reclamo nada fuera del contrato. Tengo unos beneficios fuera que no los estoy cobrando".



El expreparador físico del Honduras Progreso asegura que quiere montar un precedente ante esta situación injusta que le están haciendo.