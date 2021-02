Honduras Progreso y Real España, confirman hora y día para sus primeros juegos del Clausura

El campeonato Clausura de la Liga Nacional ya tiene confirmados con día y hora los primeros dos partidos con los que se inaugurará el certamen. Ambos duelos son del grupo del norte donde comienza la lucha por el no descenso.

Ha sido el Honduras Progreso, equipo que tendrá que luchar con todo para no irse a segunda y ha confirmado por medio de su presidente, Elías Nazar, que jugarán el primero choque del Clausura en casa el martes 16 de febrero a las 7.00 de la noche frnte al Marathón.

Para este compromiso, el cuadro de la Perla contrató al entrenador uruguayo Fernando Araujo quien ha conformado un equipo competitivo que le podría ayudar a que sean protagonistas. Traer dos argentinos y un volante uruguayo como refuerzos.

Además ha sumado del campo nacional al portero José Mendoza, al zaguero Bryan Jhonson y a los volantes, Óscar Salas y Jairo Puerto. Nazar no descarta que se puedan ir sumando más jugadores si el entrenador necesita complementar su estrategia.

CLÁSICO EN EL MORAZÁN

Por su parte, el Real España por medio de su presidente, Elías Burbara, confirmó también que ya tienen fecha para el compromiso inaugural contra Olimpia, pero este será un día después. El miércoles 17 de febrero a las 7.00 pm enfrentarán al Bicampeón.

Burbara dejó claro que los cotejos de la máquina serán el vetusto estadio Morazán. Allí probarán de que está hecho el plantel que ha armado el mexicano, Raúl “Potro” Gutiérrez, quien tendrá una prueba de fuego ante los de Pedro Troglio.

El resto de clubes todavía no ha confirmado día ni horario, pero la Liga Nacional les dio hasta el 8 de este mes para que confirmen a la secretaría de la profesional los días y horas del calendario. Hay que recordar que es la misma programación del Apertura hasta la fecha 10.

CALENDARIO DEL CLAUSURA

JORNADA 1

Honduras Progreso vs Marathón (16-02-21)- 7.00 pm

Real España vs Olimpia (17-02-21) 7.00 pm

Lobos UPN vs Motagua

Real Sociedad vs Real de Minas

Vida vs Platense

JORNADA 2

Marathón vs Motagua

Platense vs Real España

Real Sociedad vs Lobos UPN

Olimpia vs Real de Minas

Honduras Progreso vs Vida

JORNADA 3

Real de Minas vs Platense

Vida vs Marathón

Olimpia vs Lobos UPN

Motagua vs Real Sociedad

Real España vs Honduras Progreso

JORNADA 4

Marathón vs Real España

Vida vs Real Sociedad

Lobos UPN vs Real de Minas

Platense vs Honduras Progreso

Motagua vs Olimpia

JORNADA 5

Platense vs Motagua

Real Sociedad vs Olimpia

Real de Minas vs Motagua

Real España vs Vida

Honduras Progreso vs Lobos UPN