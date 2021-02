Reynaldo Tilguath y su nuevo proyecto con el Génesis en el Ascenso: "Queremos subir a Liga Nacional"

El ex técnico de la selección Sub-20 y dos veces campeón del torneo de Ascenso, Reynaldo Tilguath, se prepara para su nueva aventura en segunda división donde será asistente técnico del Génesis San Lorenzo y buscará ser protagonista en este campeonato donde 24 equipos pelearán por estar en Liga Nacional.



Tilguath, quien salió de la 'H' hace unas semanas por la cancelación de todas las actividades en esta categoría por lo que resta del año, se sentó a platicar con Diario Diez sobre su experiencia con su nuevo equipo y lo que promete con jugadores experimentados como 'Chino' Discua, Nissi Sauceda y Álvaro Juanes.





¿Cómo ha tomado su llegada al Genesis? ¿Qué sensaciones le ha dejado el equipo y que es lo que más le ha gustado?

Es nuevo trabajo para mí, estoy como asesor en el equipo y espero ser un apoyo para el entrenador (Marco Guerrero) en todo lo que me necesite. Hay un gran compromiso, eso se ve en los entrenamientos. Me gusta ver lo motivados que están los muchachos y a la directiva comprometida con el equipo y eso me deja claro que las cosas se están haciendo bien y vamos por buen camino. Esperamos cumplir los objetivos de ser primeros de grupo y ascender a primera división.



¿A qué se debe su llegada al Génesis San Lorenzo?

Todo se dio al hablar con uno de los presidentes del equipo,Milton Flores, quien ha tenido a la institución desde Liga Mayor y ahora lo mantiene en ascenso con su nuevo socio que vive en Estados Unidos y se reparten los gastos, entonces me buscaron para colaborar en la preparación de partidos y entrenamientos y ver qué se puede mejorar.



Chino Discua, Nissi Sauceda y Álvaro Juanes, jugadores con bastante experiencia en Liga Nacional, ¿cree que sean los pilares para impulsar al equipo hacia el ascenso?

Aparte de ellos tres tenemos otros con recorrido en primera y varios equipos protagonistas en el ascenso por lo que creo que hay buen plantel. Lo mejor de Nissi, Juanes y Discua es que le dan algo diferente al club, son jugadores que hasta han sido campeones nacionales y contando con ellos nuestra escuadra enriquece.





¿Cómo ha visto a Discua durante esta etapa de preparación?

Hay que mencionar que el Chino es un jugador con bastante experiencia, tiene una edad (36) importante, por lo que con él se hacen trabajos especiales tanto en la parte física y técnica porque en segunda es un juego bastante de pelotazo y roce. Un jugador como Discua le brinda pausa al juego y hace respirar el juego, marca la diferencia. Tener al Chino es un plus, puede decidir un partido en una pelota parada y tiene buena zurda.



¿Espera que se sumen más jugadores que estuvieron en primera antes que inicie el torneo?

Quisimos acercar a otros, pero ya sabes que quienes están en Liga Nacional quiere seguir ahí. Tenemos comunicación con ellos, por lo que si no les sale una oportunidad seria en primera, optarían por venir. No podemos dar nombres, pero es un guardameta y un centro delantero que es lo que el entrenador ocupa para consolidar finalmente el plantel.



¿A qué aspira y cuál es el proyecto del Génesis San Lorenzo?

El proyecto es ascender a Liga Nacional. Tenemos claro que, si el jugador está con su pago a tiempo, no tendremos impedimento en nada. El 14 de diciembre inició la pretemporada y desde entonces todos han recibido su sueldo a tiempo por lo que en lo económico está todo perfecto igual que la logística. Hay que recordar que el equipo viaja cada 15 días a San Lorenzo (entrenan en Tegucigalpa) ya que ahí será nuestra sede.



¿Le preocupa el estado de las canchas en la Liga de Ascenso que han sido descuidadas más de lo normal?

Nuestra cancha en San Lorenzo está en perfectas condiciones, muy bien pulida gracias a la ayuda del alcalde. El terreno de juego está inclusive mejor que algunas canchas de primera división, lo único a deber son los camerinos, pero las gradas también están en buen estado junto a todo lo demás y el fin de semana pasado jugamos ante UPNFM.

Olancho tiene un buen estadio igual que Parrillas que, lamentablemente, ya se sabe lo que pasó (inundaciones en La Lima), pero las otras canchas están relativamente bien y pues, es lo que hay.



¿Cómo tomó su salida como entrenador de la Sub-20?

Yo estoy de lo más tranquilo, son decisiones que toman los directivos, podemos no compartirla, pero sí respetarla. Ellos tomaron su decisión, yo estoy ahora en Genesis, así que no sé más adelante si estaré en Primera División, pero aquí estamos haciendo un buen trabajo y eso es de valorarlo.



¿Siente que fueron meses perdidos en la selección?

Sí, pero perdido porque no sé jugó el Premundial y me da pesar por los muchachos debido a que es una generación que se puede perder habiendo un buen perfil de jugadores lo cual es lamentable. Hay que recordar que cuando eres seleccionado sub-20 te toman más en cuenta en los clubes que militas.



¿Qué le dejó su pasó por la selección?

Me dejo muchas experiencias. Tuve muy buenas personas al lado mío en todo el trayecto como lo es el profesor Romero, un conocedor total de fútbol, aprendí mucho con él. En la parte física con Ariel Bustamante y preparación de porteros con Mario () me llenaron de bastante conocimiento, al igual que el profesor Daniel Uberti en la parte administrativa.





¿Hubo algo que no le gustó al momento de dejar el cargo que le impida volver a la selección en un futuro?

Todo puede pasar, lo que pasa es que cuando tienes una línea de trabajo debes morirte con ella por fidelidad, puedo tomar una que otra sugerencia, pero al final yo soy el que decide. Sin embargo, creo que pude brindarles oportunidades a otros muchachos que no fueron llamados por cuestiones de tiempo, pero la verdad es que trabajé tranquilo con mis ideas y conceptos fijos en mi planificación, adapté mi modelo de juego a mi gusto y escogí los jugadores que determiné que eran lo mejor que había.



Tras un año de inactividad y con nuevo formato, ¿cree que la Liga de Ascenso pueda seguir siendo competitiva?

Mira, lo cierto es que yo no comparto siquiera el formato de Liga Nacional donde clasifican 6 como para entusiasmarme con el del ascenso donde pasan los dos de cada grupo. Para mí deben clasificar solamente los mejores, los primeros, pero el esquema al final es para generar competencia y con el descenso es muy crítica ya que con tres derrotas seguidas al hilo te vas al abismo por lo que creo que las personas que organizaron esto no lo pensaron muy a fondo.



¿Cuál es el equipo a vencer en el Ascenso?

Sin duda es Pinares, ya que está en la finalísima por ser el actual campeón, pero hay otros que se han reforzado muy bien como Juticalpa, Deportes Savio, Esperanzano, Parrillas One y Broncos, la verdad es que todos quieren ascender a primera.





Antes de su llegada al Génesis, ¿hubo acercamientos de equipos de Liga Nacional?

Para ser sincero al estar antes concentrado con la selección no solía prestar tanta atención a lo demás, pero sí me han llamado de uno u otro lugar, pero en realidad no ha sido nada serio, son pláticas informales y no me gusta hablar cuando hay otros entrenadores en el cargo, hay que respetar.



¿Dónde se ve usted en un futuro?

Mi sueño y mi preparación siempre será para dirigir en Liga Nacional, obviamente tengo que esperar mi tiempo. Ya tengo mi licencia para entrenar profesionalmente, por lo que hay que esperar qué es lo que sale. Estoy preparado si me llegan a llamar de primera en cualquier momento.