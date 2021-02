Wilmer Crisanto: "Para el que no cree vengo a demostrar, a hacer las cosas bien y que se arrepientan de sus palabras"  

El fichaje de Wilmer Crisanto por Marathón sorprendió a más de uno. El lateral derecho parecía tener todo arreglado con Victoria en la Liga de Ascenso, pero al final firmó por los verdes.

Crisanto, de 31 años, habló con DIEZ y contó el verdadero motivo de su salida de Motagua y se refiere sobre a quién prefiere si a Diego o Vargas, además de los duros 'troles' de Luis Garrido.



Wilmer contó lo bonito, malo y feo de su etapa en el Ciclón. También aprovechó para mandarle un mensaje a la afición verdolaga.



¿Cómo tomó su salida de Motagua?

No fue nada fácil salir de un equipo donde disfruté cada momento a pesar de todo lo difícil, pero me quedo con los instantes que fui feliz. Duele porque uno se acostumbra a una institución, ahora hay que cambiar el chip porque nadie es eterno. Salí por la puerta grande y me quedo con la gente que nunca se olvidó de mí. No es necesario estar muerto para demostrar lo bueno que fuiste. Ahora a dar vuelta a la página y concentrarse en Marathón.



¿Le sorprendió el anuncio de su baja?

La verdad sí, no era Diego (el que tomaba la decisión) la iba a tomar yo porque ya no me sentía bien, ya no jugaba muchos minutos. El entrenador me llamó, no me aseguró que iba a jugar tanto y como no me conformo con poco, nos pusimos de acuerdo y se tomó la determinación. Con él (Vázquez) quedamos bien.



¿Ya no eras feliz en Motagua?

Todo lo contrario, estaba muy contento, remé hasta el final, pero no quería entrar en una zona de confort, no era la base y siempre quise tener minutos. Con Motagua estoy agradecido porque creyeron en mí en mi peor momento y tuve siete años muy lindos.



¿Cuáles fueron las palabras de Diego ante su salida?

Con él fuimos compañeros, fue quien me recomendó para jugar en Argentina y también me abrió las puertas de Motagua. Somos buenos amigos. Me marcó mucho en mi carrera futbolística.

Wimer Crisanto aseguró estar muy agradecido con Diego Vázquez en el Motagua, además, lo considera como un amigo.



¿Qué ha sido lo bonito, lo malo y lo feo?

Me quedo con haber descubierto qué es ganar un título, eso me marcó mucho y quería más. Hoy en día sirve mucho porque soy un jugador ambicioso. ¿Lo malo? No vi algo que yo pueda decir 'esto no' y lo feo fue no haber podido ganar un trofeo internacional y más porque fueron dos finales (Herediano y Saprissa) perdidas en casa.



Pocos esperaban tu llegada a Marathón.

Le doy gracias a todos los equipos que quisieron contar conmigo, pero si no hubiese sido Victoria, era Marathón. Quise venir para darme cuenta de lo que hay acá y quiero triunfa con este grupo y el club.



¿Qué habló con Vargas antes de fichar?

Con el profe siempre tuvimos una buena relación. En la vida hay que ser sincero y honesto, a veces la gente te tilda de "sapo" por llevarse bien con ciertas personas, pero eso es lo que te abre las puertas al final. Al él (Héctor) siempre lo saludé por celular y hoy vuelve a ser mi entrenador.



¿Te ilusiona este Marathón a pesar de todas las bajas?

El equipo siempre lucha por cosas importantes, de aquí se fueron muchos y luego aparecieron otros, lo valioso es quien aprovecha la oportunidad.



¿Con quién prefiere estar de entrenador Diego o Vargas?

El mundo es pequeño, te lo voy a resumir así, si pudiera estar con los dos en una institución yo lo estoy. Ahora yo le pregunté a Vargas, con mucho respeto a Fabián Coito '¿nunca se le pasó por la cabeza tener a la selección usted y Diego?'. Porque conocen el medio. A mí si me pones a elegir yo escojo a los dos".

Wilmer Crisanto fue fichado por el Marathón para el Clausura 2021 de la Liga Nacional. El lateral derecho volverá a ser dirigido por Héctor Vargas.



¿Y cuándo enfrentes a Motagua?

Defenderé a Marathón a muerte, esto es fútbol y esto es lo bonito. Por todos lados que fui moría por el club donde jugué. Hoy me toca con la camisa verde y agradecer desde ese momento la oportunidad que me dieron".



Vivirá un nuevo clásico en su carrera Marathón-Real España

Le doy gracias a Dios porque tuve el privilegio de ser uno de los pocos jugadores que disputé los tres clásicos, jugué el Victoria-Vida, un duelo de amigos, el de Tegucigalpa Motagua-Olimpia, en este era un estrés en todos los aspectos y ahora contra Real España, del que no puedo hablar mucho y lo disfrutaré al máximo.



Luis Garrido ha sido tu maestro para adelgazar

Él es importante porque me dice cómo es el grupo y todo. Es el que me motiva que el trabajo es el éxito de cosas importantes. Fue quien me ayudó a bajar las 'libritas' que perdí. Es un verdadero amigo.



Cuando Garrido estaba en Alajuelense tenía mucha comunicación, siempre estuvimos en los malos y buenos momentos buena relación. Cuando tuvo la lesión yo lo visitaba y estaba para apoyarlo.



Luego comenzamos a adelgazar y nos levantábamos a las 4:00 de la mañana, yo me ponía los tenis y a correr. Eso era hasta las 6:00 que terminábamos, fue una cosa de locos y los resultados se han dado.