MLS: Defensor de Tigres, Carlos Salcedo, estaría cerca de regresar a la Major League Soccer

La temporada de la MLS iniciará a comienzos del mes de abril y los equipos estadounidenses tienen al mercado mexicano como uno de sus principales fuentes de futbolistas para refozar sus posibilidades de competir en el campeonato.

Tal es el caso del equipo de los hondureños, Boniek García y Maynor Figueroa, quienes podrían tener un nuevo compañero en la campaña 2021 de la Major League Soccer.

Y es que, según reportes, Houston Dynamo tendría la mira puesta en el defensor de Tigres, Carlos Salcedo, por quien habrían preguntado con un interés de contratarlo para fortalecer la zaga central del club.

No obstante, el cuadro texano aún no ha hecho una oferta formal por el jugador y, en caso de presentarla, tendría que ser una jugosa propuesta ya que Tigres pagó alrededor de 10 millones de dólares por su fichaje y no lo vendería por menos.

En caso de concretarse, Carlos Salcedo regresaría a la MLS, liga de donde surgió con Real Salt Lake en 2013, luego pasó a Chivas en 2015 y posteriormente emigró a Europa para jugar con Fiorentina de Italia y Eintracht Frankfurt de Alemania, antes de volver a la Liga MX.

Actualmente, Salcedo se encuentra disputando el Mundial de Clubes con Tigres, certamen que podría revalorizar su ficha y aumentaría su costo en una eventual negociación.