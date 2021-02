Polémica en la Segunda División: podrían quitarle derecho a pelar ascenso directo al Atlético Pinares

Estamos a tres semanas para iniciar el torneo de la Liga de Ascenso en Honduras y aunque hay calendario de programación, todavía no se han definido las reglas de competencia y sobre todo, el tema de bioseguridad ya que se jugará sin afición en los estadios.

Pero lejos de eso, ha surgido una nueva polémica. Y es que se ha conocido este jueves que la Fenafuth no estaría validando el campeonato que ganó el Atlético Pinares en el Apertura 2019-2020 cuando venció al Santos. La razón es porque la Liga de Ascenso no especificó en su asamblea si este campeonato que se jugará, es la continuación de aquel que se jugó, pues hay que mencionar que en todo el 2020 no se jugó la competencia.

“Las autoridades de la Fenafuth dijeron que no, igual las autoridades de la Comisión de Asuntos Legales. El campeón del torneo Clausura de la Liga de Ascenso será directamente el ascendido”, explicó Rolando Hernández, miembro de la Liga y diputado ante el Congreso de Fenafuth abriendo una polémica sobre este tema.

Y es que en Ocotepeque, han vuelto a armar un equipo competitivo para buscar llegar a primera división. Aunque todavía no se ha tomado la decisión, este tema deberá ser aprobado en los estatutos de Fenafuth, pero antes debe resolver la Comisión de Asuntos Legales que ya está enterada del tema pero necesita algunos documentos.

“Nosotros mandamos la notificación a la Asamblea de la Liga para que Atlético Pinares peleara con el campeón de este torneo el ascenso, esa respuesta todavía no ha sido respondida a la Liga”, manifestó Hernández en declaraciones a Radio Internaciona.

Pinares fue contundente en ese campeonato en diciembre del 2019. Ellos estaban listos para buscar el ascenso en el siguiente torneo que se comenzó a jugar, pero en marzo se cerró el país por el ingreso del coronavirus y los sueños de primera se vinieron abajo.

“Atlético Pinares fue justo campeón y por eso nosotros en la Asamblea aprobamos que participara como campeón de Apertura 2019 para que peleara ascenso. Enviamos la notificación y estamos esperando la respuesta”, sentenció Hernández.

COMISIÓN DE ASUNTOS LEGALES

En el tema del descenso si quedó establecido que habrá descenso. Los dos equipos que quedaron en el último lugar se enfrentarán. Además se confirmó que habrá ascenso de Liga Mayor a Segunda división, esto indica que las departamentales se pondrán en marcha en los próximos meses.

Jhonny Rivera, presidente de la Comisión de Asuntos legales de Fenafuth, explicó que el tema puede resolverse en los próximos días, pues consideran que la Liga de Ascenso tiene que enviar una carta donde explica la situación ya que es un tema muy delicado.

“El tema de pinares es complejo. Ellos clausuraron el torneo y no dejaron especificado la reanudación para que tuviera un derecho. Si es por justicia la tendría el equipo de Ocotepeque, entonces nosotros queremos hablar con el representante de segunda para que nos haga una solicitud para poder ver como aprobar el campeonato de segunda”, afirmó.

El dirigente de Fenafuth fue claro, pues el tema pasa porque al clausurar el campeonato cuando se dio la pandemia, se dejaron lagunas en los documentos. “Vamos a ver cómo vamos a desarrollar el torneo, si es una continuación del Clausura 2019-2020 para ver si hay descenso”, reveló Rivera.

Finalmente explicó: “Las cosas tienen que estar claras cuando el torneo arranque y hay que ser justos. La ley es ley y vamos a tomar la decisión. Nosotros vamos a aprobar el torneo y la decisión viene del pleno de la Liga de Ascenso”.