Plantel del Platense se va a huelga por falta de pago; dirigencia promete cancelarles esta semana

A menos de dos semanas para iniciar el torneo Clausura, el plantel completo del Platense se ha ido a huelga debido a que los jugadores reclaman el pago de dos meses trabajados el torneo anterior más el arranque de la pretemporada.

El directivo del cuadro platensista, Wilson Williams, confirmó que desde hoy el equipo se paró de entrenar y confirmó que esperan que esta semana se les pueda cancelar la deuda ya que están a la espera del ingreso del dinero de un patrocinador.

“Desde hoy están en huelga. Estamos esperando el desembolso de la televisora patrocinadora para cancelarles. Toda esta semana estamos esperando y nuestro presidente hoy habló con la el presidente del canal para poder obtener el desembolso”, afirmó Williams.

Los jugadores reclaman dos meses de pago. El director deportivo, Edgar Álvarez, ha sido el enlace entre futbolistas y dirigentes para solventar este problema, pero según explicó el vicepresidente financiero, esta semana les resuelven.

“Nosotros entendemos a los jugadores porque se les debe un mes y 20 días del torneo pasado. El equipo ha ido saliendo con los jugadores que se fueron para no quedar con problemas financieros porque con el dinero de la televisora cubrimos lo que se le debe y sobra un poco más”, mencionó el dirigente Wilson Williams al programa La Controversia.

EL TÉCNICO LOS ESPERA ESTE VIERNES

Y es que los jugadores han mencionado que no seguirán entrenando hasta no tener depositado el dinero, pues ellos han estado dando todo en la cancha. El entrenador del club, el colombiano, Jhon Jairo López, entiende que es difícil no cobrar pero hay que trabajar.

“Esa es una decisión de los propios jugadores que están reclamando un derecho de pago, han quedado citados para mañana viernes a partir de las 6:15 de la mañana en el gimnasio, y a las 10:35 am espero verlos en la cancha para que prosigamos con este bonito proyecto", comentó.

Luego afirmó: "Si no se presentan ya es cosa de ellos si se van a la huelga. Creo que no sería ético de mi parte hablar públicamente cuanto me debe la directiva, pero desde el año pasado existe atraso de salarios al plantel y a mi persona y nos hemos aguantado, pero esperamos el presidente, Allan Ramos, a quien estimamos mucho por el trato que me ha brindado, no escatime esfuerzo por conseguir el dinero para aplacar esta situación”.

“Mañana nos vamos a dar cuenta si acuden al llamado que les hice, y ellos los jugadores tienen la decisión si se paran o siguen, esperamos que la directiva intervenga lo más pronto posible y que más adelante existan buenas noticias de pago”, manifestó el técnico selacio.