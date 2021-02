Mathías Techera: "Me queda este torneo en Marathón, una vez finalice el contrato veré qué camino es el mejor"

El defensor uruguayo Mathías Techera, habló con DIEZ sobre la temporada que se le avecina en el Marathón en donde ha rendido con buen nivel siendo protagonista hasta las instancias finales en su primera temporada.

El excocotero disputó 17 partidos de titular acumulando 1425 minutos. Fue campeón de las vueltas, pero perdió la final ante Olimpia.

Finalmente, fue considerado en el 11 ideal de la Liga Nacional y Honduras y compite en los Premios Diez para ser electo como "Mejor Futbolista Extranjero".

"Considero que es importante, es el segundo torneo consecutivo que integró esa nómina que solo somos 7 entre todos los extranjeros que hay jugando en la liga nacional, eso habla bien de mi trabajo y demuestra que todo sacrificio tiene su recompensa algo que aprendí y siempre se lo recuerdo a los más jóvenes", dijo Techera.

Y agregó: "La verdad he recibido muchos comentarios positivos felicitándome, quizás a alguien no le gustó que esté ahí o no es simpatizante de Marathón, pero estar nominado dos veces seguidas ya no es casualidad".

Sobre su futuro dejó en claro que "me queda este torneo en Marathon, estoy comprometido con el club y mis compañeros a seguir peleando cosas importantes y una vez finalice el contrato ver que camino es el mejor de tomar".

NUEVOS DESAFÍOS

El sudamericano lamenta que hayan perdido la final contra Olimpia, lo que se hubiese significado su primer título en la Liga Nacional.

"Sí, dolio perder. Hicimos un buen torneo un esfuerzo tremendo de cada uno de los compañeros, nos fuimos con la cabeza en alto que dejamos todo. Pronto vamos a tener la revancha", soltó.

También guardó lugar para defender a su entrenador Héctor Vargas.

"Es un buen entrenador que tiene un conocimiento de este fútbol como pocos, vive cada partido al 100 y fuera de la cancha es una gran persona el que lo conoce personalmente sabe bien y el que no lo conoce siempre lo va a criticar", señaló.

Ahora en una nueva temporada para el Clausura 2021 se aventura a nuevos objetivos "para seguir creciendo en mi carrera, siempre mirando hacia delante y confiando que lo mejor esta por venir".