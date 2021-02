Super Bowl LV: ¿Qué artistas cantarán en el show de medio tiempo en la final de la NFL 2021?

Super Bowl es uno de los eventos más esperados y representativos en el deporte estadounidense y esta vez en su edición LV, no será la excepción.

Sin duda, uno de los momentos que más impacto tiene es la exhibición de entretiempo que reúne a estrellas de la industria musical del momento haciendo un espectáculo considerable. Muchos no son fanáticos al deporte, pero encienden su televisor para no perderse este show.

¿Quién estará en el 2021?

El año pasado Shakira y Jennifer Lopez dieron un tremendo espectáculo, pero esta vez estará a cargo del Abel Tesfaye, mejor conocido como The Weeknd, quien será la estrella del medio tiempo de la final que se llevará a cabo en Tampa, Florida.

La figura del canadiense ha sido aplaudida por miles de seguidores por sus canciones conocidas como "Can't Feel My Face" o "I Feel It Coming ft".

OTROS ARTISTAS

La banda "Green Day" será la encargada de dar apertura al evento. Sin embargo, horas antes de Miley Cyrus hará lo propio en honor a los trabajadores de salud que luchan por la pandemia.

En el caso de Jazmine Sullivan y Erik Church serán los encargados de entonar el himno nacional de Estados Unidos.

Sobre la mencionada aparición de Daft Punk y Rosalía, hasta el momento es una sorpresa esperada que podría darse en el Super Bowl de este domingo 07 de febrero, como la posible integración de Maluma.