Argentino Kevin Hoyos se convierte en el segundo fichaje de Marathón para el Clausura 2021

El vicepresidente del Marathon, Rolin Peña, confirmó este viernes el segundo fichaje del club de cara al torneo Clausura 2021.

El argentino Kevin Hoyos, con pasado en Liga Nacional con Parillas One y Victoria, reforzará el plantel verdolaga que dirige Hector Vargas por dos torneos. El delantero también tuvo un breve paso por el Vida a inicios del 2017, donde no pudo debutar debido a que no llegó su pase internacional.

Hoyos, de 27 años, es la segunda contratación después que se haya confirmado la del lateral Wilmer Crisanto proveniente del Motagua. Kevin Hoyos procede del Atlético San Miguel de la tercera división argentina, donde solo jugó 129 minutos en cinco partidos y anotó un gol.

Rolin especificó que aún no saben cuando llegará Hoyos al país. De igual manera, confirmó que cuatro jugadores de las reservas especiales han subido al primer equipo.

Hector Vargas dirigió a su compatriota en 2013 cuando comandaba al Victoria y disputaron una final ante Olimpia. Además, Hoyos convirtió ante Luis Angél Firpo de El Salvador en la recordada participación de 'las jaibas' en Concachampions. Vargas intentó fichar a Kevin cuando era técnico del Olimpia, pero no lo pudo concretar.

Marathon hace su debut en el Clausura 2021 ante Honduras Progreso el martes 16 de febrero a las 7:15 de la noche en el estadio Humberto Micheletti.





