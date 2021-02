Despertó de un largo coma sin saber nada del Covid-19 y fue contagiado: ''No sabemos por dónde empezar''

El 1 de marzo del 2020, el joven Joseph Flavill, de 19 años, iba por la calle de su pueblo natal, Burton upon Trent (Reino Unido), cuando fue arrollado por un automóvil. El accidente fue tan grave que lo dejó en coma debido a una lesión cerebral traumática que se complicó.

Unas semanas después de la terrible noticia, sucedió lo que todos ya sabemos: cuarentenas, pandemia y toda la situación del coronavirus. Y Joseph, luego de más de diez meses inconsciente, logró despertarse y lógicamente sin saber nada del Covid-19.

El personal médico está intentando comunicarse con él, aunque todavía hay muchas dificultades, así que no saben si durante el tiempo que estuvo en coma fue reteniendo estímulos y, de forma inconsciente, se enteró más o menos de lo que estaba sucediendo en el mundo.

''Su conciencia está empezando a mejorar ahora, pero no sabemos qué sabe. Simplemente no sé por dónde empezar. Hace un año, si alguien me hubiera dicho lo que iba a pasar durante el último año, no creo que me lo hubiera creído. No tengo idea de cómo Joseph llegará a comprender por lo que todos hemos pasado'', cuenta un familiar al diario inglés The Guardian.

A medida que se ha ido encontrando mejor, sus familiares han querido verlo y hablar con él por videollamada, pero todavía no es capaz de articular palabra, así que la comunicación es limitada. ''Lo hace a través de parpadeos y sonrisas'', explican los responsables del hospital.

Contrajo el coronavirus

Lo más irónico del caso es que el propio Joseph fue contagiado dos veces de Covid-19 en su estancia en el hospital, pues ese lugar es uno de los principales focos de contagio.

Y aunque el joven no se enterase de nada, su familia lo pasó muy mal. Su madre tuvo que ir al hospital el día de su cumpleaños, usar EPP y mantenerse alejada, sin poder tocar a su hijo ni saber si algún día volvería a despertarse.

No solo tuvieron que lidiar con el trauma del virus, también con la incertidumbre que si Joseph era capaz de sobrevivir y para fortuna él se encuentra estable.