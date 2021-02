Sal al banquillo y otras cábalas: Wilmer Crisanto revela intimidades que no gustaban en el camerino de Motagua

Semanas después de su salida de Motagua y ahora revestido como futbolista de Marathón, el futbolista Wilmer Crisanto reveló ciertas interioridades del camerino azul sucedido de las cábalas y supersticiones que no gustaron de su entrenador Diego Vázquez.

El laureado defensor dejó en claro que "no creo en eso, creo en Dios y en el trabajo", sin embargo, ex cuerpo técnico sí solían tener ciertas prácticas para "obtener ventajas" sobre los rivales.

Crisanto hizo mención en el programa radial "Panorama Deportivo", el hecho de regar sal en el banquillo del equipo visitante, algo hoy revela que no le gustaba a ningún jugador del equipo.

"No nos gustaba porque en el equipo en sí hay muchos cristianos, eso se aborrecía, muchos somos creyentes".

Pero detalló que esas prácticas se acabaron. "No sé si era ateo, inclusive dejó de hacer muchas cosas porque se dio cuenta que lo que jugábamos o hacíamos eran cosas sobrenaturales, porque Dios estaba en el grupo. Él llegó a entender".

ENTRENADORES COMO PADRES

Wilmer Crisanto inició su carrera en el Victoria, luego tuvo un breve paso por el Godoy Cruz de Argentina hasta recalar en el Motagua.

En ese pasaje, resalta la importancia de tres personas claves en su carrera:

"Profe Jorge Pineda que me hizo debutar, lo considero mi papá, a Héctor Vargas que me consolidó en Victoria lo llamo como mi padrastro y al profe Diego Vázquez, que en su momento duro me abrió las puertas, lo llamo como mi padrino".

Finalmente, dejó en manifiesto su molestia por quienes había puesto en su boca que no jugaría para Olimpia, ni por "un millón" de lempiras.