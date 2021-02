Con dos ausencias: Pedro Troglio aún no lograr completar su plantilla en la pretemporada de Olimpia

El Olimpia de Pedro Troglio está enfocado en la preparación que los lleve a la conquista del Tricampeonato, pero el cuadro blanco sigue presentando bajas en su plantilla.

Después de dos semana de trabajo, el cuadro merengue no logra contar con todo el grupo de jugadores, pero este fin de semana se sumó la incorporación de Ever Alvarado, uno de los capitanes que había estado ausente.



Dos de los futbolistas que aún no logran integrarse a la pretemporada son: El portero Harold Fonseca y el defensa Javier Portillo.



Ambos dieron positivo por coronavirus y no se encuentran en plenitud de condiciones para sumarse a los esfuerzos físicos que se realizan la pretemporada.





Tras una semana intensa de trabajo, el técnico Pedro Troglio dio descanso a los futbolistas domingo y lunes, pero este martes regresan a la actividad.



RAFAEL ZÚNIGA SIN POSIBILIDAD DE SALIDA



Rafael Zúniga llegó al Olimpia la temporada pasada y hasta la fecha no ha podido debutar en ninguno de los tres torneos que disputó el club.



Pese a esta dura situación y los rumores de una posible salida de la institución, el jugador mantiene seis meses más de contrato y desea cumplirlos.



Zúniga ya había confesado a Diez que no estaría nada mal la posibilidad de salir a préstamo, pero siempre y cuando sea por una decisión de los directivos, ya que en lo personal desea pelear por un puesto en la titularidad merengue.



EL LEÓN NO TENDRÍA PARTIDOS AMISTOSOS



El Olimpia con la conquista de su campeonato fue uno de los últimos equipos en terminar su participación en el Apertura 2020 y ya suma dos semana de trabajo de pretemporada.



Pero durante estos días y a una semana de iniciar el torneo Clausura 2021, el cuadro de Troglio no anuncia partidos amistosos ante equipos rivales.





La idea del técnico argentino será preparar su equipo con encuentros entre su mismo plantel. El pasado sábado realizaron el primero en el municipio de San Juan de Flores (Cantarranas).



Al Olimpia le toca debutar en este Clausura 2021 como visitante ante el Real España, conjunto que comanda Raúl "Potro" Gutiérrez, quien se estrenará como técnico de la Máquina.