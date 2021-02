Marathón confirma que está negociando fichaje de Emilio Izaguirre: "Hemos tenido conversaciones"

El Marathón está negociando el fichaje del lateral izquierdo Emilio Izaguirre, jugador de 34 años que fue dado de baja en Motagua. Rolin Peña, director deportivo del club reveló que sí están negociando pero no hay acuerdo todavía.

El Motagua le dio el finiquito a Izaguirre quien ha estado en la órbita del Vida, club que le hizo ofrecimiento, pero el jugador de la Selección de Honduras no quiso ir prestado. Ahora que Marathón está convenciéndole y podría concretarse su contratación en las próximas horas.

“Hemos tenido conversaciones con Emilio pero no han pasado de allí, no sé si van a prosperar o quedan allí. Hemos estado constantemente reunidos con el técnico y presidente del club. Hemos hablado de un máximo de tres fichajes y no creo que nos pasemos de allí, una por el tema económico y otra porque le apostaremos a los jugadores nuestros que vienen saliendo”, afirmó Peña.

Rolin fue claro y afirmó que con la salida de algunos jugadores de peso como Allan Banegas, Bruno Volpi o el caso de Bryan Jhonson; con el sueldo que ganaban, el Monstruo puede hacer un buen fichaje y Emilio se está cerrando.

“Nosotros no hemos resentido la salida de jugadores importantes porque los números dicen que llegamos a finales, pero no soy conformista con llegar a una final, claro que quiero ganarlo”, confirmó Rolin Peña a Radio Internacional.

Por ahora se descarta la llegada de más extranjeros, pues el único que llegará es el argentino Kevin Hoyos quien viene para ocupar el puesto que dejó su compatriota Bruno Volpi.

“Es relativo encontrar jugador de buen nivel. Traer extranjeros para iniciar el campeonato el 16 de febrero es lotería y los foráneos que ya están en el país tienen contrato o han bajado el rendimiento. La salida de algunos jugadores nos da algunas opciones para traer buenos jugadores al equipo”, reveló Rolin.

Finalmente explicó el caso de Kevin Hoyos, uno de los fichajes de Marathón que llega este torneo y quien viene a petición del técnico Héctor Vargas y el club avaló su contratación. “Tuvo actividades hasta finales de diciembre, viene en condiciones físicas y ritmo de juego. Disputó un torneo regional en Buenos Aires y eso llamó la atención del técnico. Es un jugador que vendrá a jugar”, afirmó.