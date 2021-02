Blog de Mauricio Kawas: "A Fabián Coito lo contrataron para llevarnos al mundial, no a Tokio"

Hemos sido y seguimos siendo muy críticos del plan que maneja el Profesor Fabián Coito con la Selección Mayor. Sin embargo, cuando vemos lo que se está haciendo con la escuadra preolímpica tenemos que reconocer que lo está llevando muy bien. Se nota que lo entusiasma más trabajar con los jóvenes que con los experimentados. Incluso cuando lo vemos en entrevistas o conferencias de prensa sus gestos lo delatan, en el buen sentido. Fabián está enamorado de la preolímpica.

Y no es malo que muestre ese entusiasmo y ese enamoramiento con la escuadra que busca un lugar en los Olímpicos. Pero me gustaría ver ese mismo impulso y esfuerzo de trabajo a nivel de la absoluta. Porque lo contrataron para llevarnos al mundial, no a Tokio. Si se puede a los dos, espectacular. Pero si nos dan a escoger uno creo que todos apostaríamos por Catar. Creo. Por lo menos yo sí.

Este grupo de jugadores en edad para el preolímpico es de mucha calidad. Estoy seguro qué ahí está la base para la eliminatoria rumbo al Mundial 2026. En este nivel de competencia veo a esta escuadra ganando su grupo en Guadalajara pasando por encima de Canadá, El Salvador y Haití.

Estoy basando este análisis tomando en cuenta lo que vimos en los Panamericanos de Lima. La Bicolor Sub-22 dirigida por Coito tuvo una actuación sobresaliente y esta escuadra que vemos hoy trabajando en Siguatepeque es la continuación de aquella que se presentó en Perú.

El entrenador Fabián Coito está al mando de los entrenamientos de la Sub-23 en Siguatepeque.

La medalla de plata dice mucho sobre este grupo y nos anticipa buenas cosas casi dos años después en Guadalajara. A mi criterio Honduras será uno de los clasificados al fútbol olímpico en representación de Concacaf.

Y seguro, todos pensarán que esto abriría las puertas para un cupo en Catar. Error. Lo único que puede abrir las puertas para un cupo en Catar es trabajar enfocados en un 200% en la Selección Mayor. Y eso no se está haciendo. No debemos dejar que un nivel de competencia se confunda con otro. El nivel preolímpico está muy lejos del nivel mayor. Siempre ha sido así y lo seguirá siendo.

El Profesor Fabián Coito ha explicado que en ningún momento está descuidando sus labores al frente de la Selección Absoluta. Y puede que sea así, según su criterio de lo que él llama estar siempre trabajando con la mayor. Para mí, trabajar con la Mayor es concentrarla siempre que se pueda para microciclos con jugadores locales. ¿Motivo? Así amplía sus opciones de convocatoria cuando ya arranque el camino al mundial en septiembre. Entre más trabaja, más y mejor va conociendo a los jugadores. Y entre más opciones tiene, mejores posibilidades de triunfo se generan.

Ojalá que ese enamoramiento que Fabián Coito tiene con la preolímpica no nos lleve al fracaso rumbo a Catar. Ojalá que sepa muy bien lo que está haciendo y que su plan funcione tal y como lo ha imaginado. Porque su plan es muy diferente al de nuestros rivales a los que sí vemos muy enfocados en los trabajos de sus respectivas selecciones mayores. Sobre todo, aquellas escuadras que necesitan más trabajo. Ojalá que Fabián Coito sepa algo que nuestros rivales no saben. Ojalá.