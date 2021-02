Liga MX: Chivas sueña con la llegada de Hernán Crespo al banquillo pero el técnico ya tendría nuevo club

Chivas quiere recuperar el protagonismo en la Liga MX que ha perdido con el paso de los años, siendo escasos los campeonatos donde pelean por el título del fútbol mexicano, pese a ser uno de los históricos equipos del balompié azteca.

Tras la despedida del entrenador Hernán Crespo de Defensa y Justicia, club al que dirigió hacia la conquista de la Copa Sudamericana, abrió un hueco de ilusión en la hinchada rojiblanca ante la posibilidad que el exdelantero tomara las riendas del 'Rebaño'.

No obstante, en las últimas horas, las esperanzas de ver a Crespo en el banquillo de las Chivas parecen disiparse ya que el argentino tendría su futuro en la Serie A de Brasil.

Según medios locales, el timonel ya tendría todo arreglado para firmar su contrato con Sao Paulo y llegaría esta misma semana al país sudamericano para finiquitar su incorporación al cuadro paulista.

Estos rumores han tomado más fuerza por las palabras del mismísimo Hernán Crespo, quien en entrevista con TNT Sports sobre su futuro, mencionó: "Me parece que será Sao Paulo", dejando en evidencia que ya tendría un acuerdo con el club brasileño.

Chivas no está del todo contento con la gestión deportiva de Víctor Vucetich, quien no ha podido trazar el camino del éxito rojiblanco y, en caso de no levantar al equipo, podría ser cesado de su cargo.