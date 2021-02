Diego Vázquez dispara: “Olimpia el equipo a vencer en todo, porque corre con el caballo del comisario”

Diego Martín Vázquez es un entrenador de esos que dicen las verdades cuando tiene un micrófono en frente. Disparó duro y parejo contra sus críticos y sacó una de esas frases de personajes argentinos y hasta llamó “bicho raro" al aficionado motagüense que no le valora sus éxitos.

El timonel volvió a disparar contra Olimpia, su clásico rival. Aceptó que es el equipo a vencer pero en todo, pues dio a entender que ellos compiten en caballo blanco, haciendo alusión a que manejan los organismos de justicia del deporte hondureño.

Leer. EMILIO IZAGUIRRE ESTÁ PRÓXIMO A FICHAR POR MARATHÓN

Cierre de contrataciones: “Mucha gente critica los fichajes y no da soluciones. Si traigo a un jugador, dicen que no trae altura. Motagua es un equipo que siempre pelea arriba. No puedo traer extranjeros porque están los cupos llenos. No es fácil traer extranjeros de categoría, es más, creo que Motagua es el que mejores ha traído. Cuando uno critica, lo hace a los políticos y no da solución”.

Fichajes para este campeonato: “Pensamos que son buenos jugadores y los vamos a potenciar para que estén a la altura. Lo hice en otras épocas cuando traje a Héctor Castellanos y Marcelo Santos que no los conocían, decían lo mismo y ahora nos dan mucho. Le apuntamos a un juego colectivo y que sean positivos para el equipo”, dijo Diego al programa Minuto 90 de RCV.

Riflazo al Olimpia: “Con Olimpia hemos sido competitivos en los últimos años, han sido parejos los duelos, pero si comparto que sea el equipo a vencer en todo, porque corre con el caballo del comisario. Siempre hemos visto en las películas que a los comisarios que les dan el caballo blanco, el más rápido. Hay otra parte de este caballo que son todos los entes que manejan este fútbol que son importantes, y si les das esta ventaja… bueno”.

Ver. PEDRO TROGLIO TODAVÍA NO COMPLETA LA PLANTILLA EN OLIMPIA

Críticas a su estilo de juego: “El técnico de Comunicaciones dijo que sabía de memoria como jugamos nosotros y terminamos ganando. Creo que hay detalles que muchas veces podés tener la teoría pero la cancha tiene espacios por todos lados y caminos que te lleva el fútbol y que no se repiten. Nunca un partido es igual a otros, tiene diferentes patrones que no los podés repetir por más que esté mecanizado. Desde ese análisis hay que potenciar el equipo y ha servido trabajar las cualidades del rival y luego se desarrolla el juego”.

Oferta del Saprissa de Costa Rica: “Sí, me pone contento que me pone en el mapa aunque sea periodístico, pero directamente no (ha sido llamado), solo por medio del representante ha habido un acercamiento. Muchas veces he dicho que estoy cómodo en Motagua, pero para irme tiene que ser algo mejor y que me seduzca, si llega, sí la analizaría mucho”.

Ver. KEVIN HOYOS REVELA POR QUÉ ES ADICTO AL FÍSICOCULTURISMO

Renovación de contrato: “Cuando salimos campeones ante Platense no me habían renovado. Luego me renovaron la otra vez que salí campeón con Olimpia. Eso es para las dos partes, siempre hay una negociación de que los directivos quieran, pero si las dos partes quieren hay que ponerse de acuerdo. No es algo que a lo largo de este tiempo me he puesto a pensar. Estoy tranquilo del trabajo porque le dedico mucho tiempo”.

Las críticas de la afición: “Yo veo de vez en cuando mis redes sociales, pero me pongo a pensar que si miro a mis hijos, que el mayor tiene 18 años, el nació viendo al Motagua en finales, me imagino que (los aficionados) tengan ansiedad de ganar. Me parecen ilógico las críticas pero entiendo, decía Mario Pergollini (actor y dirigente de Boca Júniors de Argentina), que el que te critica nunca jugó al fútbol ni nada, y es el que está jodiendo en las redes sociales. El que se queja ahora y no conoce la historia de Motagua es un bicho ingrato”.