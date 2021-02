“Chino” Discua revela por qué jugará en la Segunda División y los clubes de Liga Nacional que lo quisieron

Carlos Discua ha marcado una carrera llena de éxito en el fútbol hondureño y después de seis meses de no estar en actividad, el volante regresa con un nuevo reto y desafío en la Segunda División del país.

Campeón y capitán en algunos equipos de la Primera marcan el gran camino que tuvo Discua en el fútbol y ahora su sueño el poder ascender al máximo circuito con el Génesis Huracán, club que ha confiado en su capacidad.



El "Zurdo" tuvo oportunidades de fichar por varios clubes de la Primera División, pero ha dejado claro las razones por las cuales ha dicho que no y se ha inclinado por este nuevo reto en la Liga de Ascenso.



¿Cuál es tu futuro verdadero futuro después de tu paso por la primera división?

Después de no jugar seis meses en Liga Nacional, me fui a Estados Unidos y vuelvo al país para jugar con equipo de Segunda División como es el Génesis. Estoy agradecido con Dios porque es un trabajo.



¿No salieron oportunidades para jugar en la primera división?

Agradecido con los equipos de primera que se contactaron con mí, así como paso el torneo pasado que hubo bastantes ofertas, pero realmente es complicado porque uno no quiere salir de donde uno es y que no te cumplan con los salarios. Salió esta chance en segunda, es diferente, pero es un trabajo y estoy en Tegucigalpa con mis hijos y no los muevo de escuela. También estoy pendiente del negocio que estoy empezando, por eso decidí quedarme con este proyecto de querer subir a primera.



¿Este proyecto en segunda te ilusionó más que los de primera?

Sí, la verdad que sí. A estas alturas solo por estar saliendo en el periódico o en la televisión, hoy lo que quiero es tener una vida más estable y te puedan cumplir al día con tu salario, eso es lo importante. Yo pienso más en el bienestar de la familia.



¿Qué te ilusionó este proyecto del Génesis?

Es un equipo que logísticamente casi no tiene que envidiarle a algunos equipos de primera división, es un club que está bien entrenado, buen grupo y es un sueño con el cuerpo técnico para ascender. Ellos me llamaron que querían contar conmigo para poder ayudarles y aquí estamos para ayudarles y voy con toda la ilusión.



¿Quién te convenció de llegar al equipo?

Milton (Flores) es el presidente y junto son grande personas y directivos, también mi sobrino está jugando ahí, Óscar Discua. La idea era llegar a entrenar primero y luego el directivo me llamó y me dijo que querían contar conmigo, pero yo tenía la prioridad de jugar en primera. Yo le dije a él que si no salía nada llamativo, yo me quedaba con ellos en segunda.





¿Qué equipos te contactaron en Primera División?

El torneo pasado tuve pláticas con el Honduras Progreso, Real Sociedad, Platense y este torneo de igual manera, también el Juticalpa se me acercó porque tienen un proyecto bueno para ascender. Estoy agradecido con los que me llamaron, pero uno primero mira el bienestar de la estabilidad.



¿Tilguath está influyó en la decisión?

Tilguath es el asesor del técnico Marco y él tiene muy buena relación con el directivo y ha manejado los jugadores en el Infop.



¿Cómo sientes que vivirás este reto en segunda?

A veces cuando estoy en casa me pongo a pensar la diferencia que hay en Primera División a Segunda, pero estoy motivado y el reto me lo tomo con mucha responsabilidad, colaborar con los muchachos que miran en mí un gran líder y unos hasta me fueron a ver jugar en primera y ahora me tienen ahí. Yo espero ayudarlos y llevarlos en el camino para ir paso a paso.



Muchos piensan que es un descenso en tu carrera, ¿Qué opinas?

Muchos lo miran de esa manera, el Chino se va a la segunda división, se va para abajo, pero para mí no, yo no lo tomo de esa manera, sino que es un trabajo y mucha responsabilidad, un deber que uno tiene. No por estar saliendo en la televisión es que de eso voy a comer o vivir. Si fuera un joven sí, pero ya lo pasé, no cobraba y yo seguía jugando porque pensaba que un día iba seguir teniendo oportunidades, pero a a esta altura uno quiere estar estable y donde puedan cumplirle.



¿No pierdes el sueño de volver a primera o será el ascenso con el Génesis?

Hasta que Dios me de fuerzas estaré bien, seguiré jugando y ahorita mi presente es Génesis, seguir jugando y el sueño es llegar a la final para ascender. Dios en mayo o junio dirá que es lo que va pasar.



¿Cómo es cada día ahora con este nuevo club?

Es un equipo profesional con jugador que han llegado al equipo de primera, una junta directiva que está trabajando muy ordenada y trabajamos todos los días a las 6:00 de la mañana en el Emilio Larach. También estamos viajando cada 15 días a San Lorenzo, ya que ahí será la sede, pero entrenaremos en Tegucigalpa. Después de entrenar descanso y luego me dedica al nuevo negocio.





¿A parte del fútbol estás emprendiendo un negocio?

Uno debe de pensar en eso, ya que son poco los años y es un par lo que me quedan. Uno debe de ver más allá del fútbol porque esto se va terminar, pero pensando en seguir ligado y estoy sacando el curso de licencia D para entrenador. Es motivante estar ligado al fútbol y otro tipo de negocio para estar ligado al fútbol y vivir estable en la vida.



¿Te picó la vena por un día convertirte en técnico?

Sí, es algo que me gusta, el poder entrenar niños en el fútbol base. Hay muchos que miran en mí un ídolo y me llena de ilusión, por eso estoy sacando ese curso y luego lo demás.



¿Estás muy claro que la carrera de futbolista es corta?

Hay una vida después de fútbol, es bonito, lo disfrutás, pero se va acabar porque los años no dan para seguir jugando y se tiene que tener otra clase de vida, no puedes quedarte estancado y estoy pensando todo eso en el futuro de la familia.