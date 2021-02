Liga Nacional de Honduras oficializa horarios de las primeras jornadas del Clausura 2021

La Liga Nacional de Honduras ha dejado todo finiquitado con respecto al calendario para el Torneo Clausura 2021 que dará inicio el próximo martes 16 de febrero con dos partidos, finalizando el día siguiente, el miércoles 17, con los restantes tres.



En una reunión entre los altos mandos de la cúpula dirigencial de la LINA se estableció las fechas y horas del calendario, donde se tuvo en consideración las participaciones internacionales del Olimpia y Marathón.

El Clausura 2021 de la Liga Nacional comenzará a jugarse el martes 16 de febrero en el Estadio Nacional de Tegucigalpa cuando la UPN reciba al Motagua a las 5:00 de la tarde, seguido del Honduras Progreso vs Marathón en el Humberto Micheletti a las 7:15 de la noche.

Mientras que el miércoles 17 se concluirá con un clásico ardiente. Real Sociedad recibirá en Tocoa al Real de Minas a las 3:00 de la tarde, luego Vida chocará ante Platense en La Ceiba a las 5:15 pm y cierran la primera fecha el Real España enfrentando al Olimpia a las 7:00 de la noche en San Pedro Sula.

Cabe mencionar que el calendario será el mismo que se utilizó el campeonato que recién finalizó donde Olimpia se coronó campeón. Además, se seguirá jugando el torneo con dos grupos; el A lo forman Marathón, Real España, Platense, CDS Vida y Honduras Progreso, por su apret, el B está conformado por Olimpia, Motagua, Real Sociedad, UPN y Real de Minas.





En total serán 14 jornadas donde cada club jugará siete partidos de local y siete de visita. Las primeras 10 fechas se jugarán entre clubes del mismo grupo y las últimas cuatro será de manera intercalada entre ambos grupos.



Los equipos que finalicen líderes de cada encuadre se disputarán las vueltas y el boleto a una finalísima en un duelo de ida y vuelta. El segundo y tercero de cada grupo se enfrentarán en repechajes para pelearse el pase a semifinales.



JORNADAS DE LIGA NACIONAL CON SU HORARIO



Jornada 1



UPN vs Motagua | Martes 16 FEB - 5:00 pm

Honduras Progreso vs Marathón | Martes 16 FEB - 7:15 pm

Real Sociedad vs Real de Minas | Miércoles 17 FEB - 3:00 pm

Vida vs Platense | Miércoles 17 FEB - 5:15 pm

Real España vs Olimpia | Miércoles 17 FEB - 7:00 pm



Jornada 2



Platense vs Real España

Honduras Progreso vs Vida

Olimpia vs Real de Minas

Real Sociedad vs UPN

Marathón VS Motagua



Jornada 3



Vida vs Marathón

Real España vs Honduras Progreso

Motagua vs Real Sociedad

Olimpia vs UPN

Real de Minas vs Platense





Jornada 4



Platense vs Honduras Progreso

Marathón vs Real España

UPN vs Real de Minas

Motagua vs Olimpia

Vida vs Real Sociedad



Jornada 5



Real España vs Vida

Platense vs Marathón

Real Sociedad vs Olimpia

Real de Minas vs Motagua

Honduras Progreso vs UPN



Jornada 6



Marathón vsHonduras Progreso

Platense vs Vida

Motagua vs UPN

Real de Minas vs Real Sociedad

Olimpia vs Real España



Jornada 7



Platense vs Real España

Vida vs Honduras Progreso

Olimpia vs Real de Minas

Real Sociedad vs UPN

Marathón vs Motagua



Jornada 8



Marathón vs Vida

Honduras Progreso vs Real España

Real Sociedad vs Motagua

UPN vs Olimpia

Platense vs Real de Minas



Jornada 9



Honduras Progreso vs Platense

Real España vs Marathón

Real de Minas vs UPN

Olimpia vs Motagua

Real Sociedad vs Vida



Jornada 10



Vida vs Real España

Marathón vs Platense

Olimpia vs Real Sociedad

Motagua vs Real de Minas

UPN vs Honduras Progreso

Jornada 11



Marathón vs UPN

Motagua vs Honduras Progreso

Vida vs Olimpia

Platense vs Real Sociedad

Real de Minas vs Real España



Jornada 12



Real Sociedad vs Marathón

Honduras Progreso vs Olimpia

Real de Minas vs Vida

UPN vs Platense

Motagua Real España



Jornada 13



Marathón vs Real de Minas

Real Sociedad vs Honduras Progreso

Vida vs Motagua

Olimpia vs Platense

Real España vs UPN



Jornada 14



Olimpia vs Marathón

Honduras Progreso vs Real de Minas

UPN vs Vida

Platense vs Motagua

Real España vs Real Sociedad