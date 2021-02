Allan Banegas lo revela: cómo se dio su fichaje por Olimpia, el equipo que apoyaba de niño y su sueño por la Selección

Sin gafete de capitán, pero con un mundo lleno de ilusiones, así llega el volante Allan Banegas al Olimpia, club en el que espera demostrar que su fichaje no es casualidad y que aportará su talento para que los blancos aumenten su historia.

El Originario de El Progreso, Yoro, luego de dos semanas de entrenar con el Olimpia, habló en exclusiva con Diario Diez y no escondió ningún detalle, desde niño su sentimiento fue azul y ahora su sueño es ser campeón con el león.

Para muchos el llegar al Olimpia es considerar una puerta más ancha para ir a defender la camisa de la Selección Nacional, el exvolante verdolaga piensa que ahora podría ser su momento para un llamado de Fabián Coito.

¿Cómo llegaste a las filas del Olimpia?

Después de la final Osman (Madrid) me llamó y estuvimos hablando, al final se llegó a un acuerdo, pero siempre Marathón tenía la primera palabra y al final no se llegó a ningún acuerdo.



¿Por cuánto tiempo firmaste contrato?

Fue por un año nada más.



¿Qué te motivó venirte a la capital?

Me motivó el equipo y es que con solo que digas Olimpia, sabes la historia que siempre es pelear títulos e internacionalmente y eso lo hace un excelente club.



¿Qué te dijo la familia cuando se dieron cuenta de la posibilidad de fichar por Olimpia?

Se lo platiqué a mi esposa y por ahí ella pensando lo de irse para Tegus, un poco largo porque su familia está aquí (SPS) y lo platiqué también con mis padres, ellos me dijeron que lo pensara y que fuera el bien de mi familia.



¿Era un sueño para ti jugar en el Olimpia?

Claro, es un sueño que todo jugador quiere estar ahí. Mi sueño cuando estaba en las reservas de Marathón era jugar con el primer equipo y ya Dios pone en camino otros objetivos, nuevas metas y al fin se dio llegar a Olimpia. Yo estoy agradecido por esta oportunidad que se me ha dado y tengo que aprovecharla.



¿De niño a que equipo seguías?

jajaja de pequeño era seguidor de Motagua porque toda la familia Banegas son Motagua, nos llevaban al estadio a San Pedro, El Progreso, pero cuando llegó la oportunidad de ingresar a las fuerzas básicas de Marathón no lo dudé, ya que uno siempre sueña con hacer grandes cosas y jugar en Liga Nacional. Tanto tiempo en Marathón le agarré un gran cariño y ese sentimiento siempre va estar, pero este momento lo pensé por mi familia.





¿Qué pasó realmente con tu salida de Marathón?

Ya días lo venía pensando en no seguir en Marathón por muchas cosas personales que estoy pasando, por ahí Dios abre puertas y recibí la llamada de Osman. Yo siempre escuché la palabra que me tenía Marathón, pero no se llegó a un acuerdo y aquí estoy en Olimpia.



¿Hablaste con Héctor Vargas sobre tu salida y qué te dijo?

El profe Vargas lo tomó muy bien, tranquilo, estuvimos hablando y agradecido siempre con él voy a estar porque en la parte que él siempre nos mete en la cabeza de ser positivo. Él muy agradecido conmigo por el tiempo que estuvimos trabajando y me deseó lo mejor a donde vaya.



¿Te preocupó la situación económica de Marathón?

Sí, lastimosamente las cosas no han andado bien en Marathón por las causas que han pasado con el virus y no está económicamente bien. Los huracanes y del pueblo de donde yo soy mi familia no quedó también por el paso de las aguas y Dios abre puertas y así puede llegar al Olimpia.



¿No hubo oportunidad de otros equipos?

Sí, habían otros que me habían llamado, pero la que más me agradó y más me interesó fue la del Olimpia.



¿Cómo han sido tus primeros días con el Olimpia?

Han sido muy bien, los compañeros me han tratado excelente, el profesor Troglio y el cuerpo técnico me han recibido de la mejor manera. Me estoy adaptando para aportar mi granito de arena y entregar siempre el máximo.



¿El cambio de ciudad cómo ha sido?

El clima a veces en la mañana helado y en la tarde, pero normal, tranquilo y me estoy adaptando de a poco.



¿El cambio de Olimpia a Marathón es tan gran como se dice?

Yo creo que cada jugador tiene su mentalidad, pero la mía es entregar todo, querer jugar y si se me permite poder ser titular. En cada equipo hay una pelea sana por quien quiere jugar y ser titular, pero eso voy a trabajar y la oportunidad que me de el profe hay que aprovecharla al máximo.



Otros jugadores que han venido de la costa norte les ha pesado el cambio

Por ahí he tenido compañeros que se fueron para ahí y les he consultado, ellos dicen que cuesta adaptarse, pero eso se trata de la mentalidad de cada uno y la mía es positiva. La oportunidad que me de el profe trataré de aprovecharla.



¿No temes que de ser capitán en Marathón te toque se banca en el Olimpia?

No, no temo a eso, la mentalidad mía es de querer jugar y lo que quiero es adaptarme a todo, la ciudad, clima y estoy pensando en cada día que si se puede y primero Dios lo logre.



¿Cómo fue tu primer cruce de palabras con Troglio? ¿Qué te dijo?

El profesor es bien tranquilo y me ha hablado de como se maneja él el grupo, lo que pide, lo que hay que hacer y dándome la bienvenida siempre.



De la idea de juego de Vargas a la de Troglio, ¿Cuál es la diferencia?

Diferencia no hay mucha. Con Vargas la mentalidad siempre es ser ganador y Troglio igual y más sabiendo que Olimpia es de más exigir por los torneos internacionales y la mentalidad tiene que ser ganadora desde pretemporada hasta el último torneo en el que hay que levantar una copa.





¿Cómo será la pelea por un puesto con Deiby Flores, Patón y Carlos Pineda?

En cada equipo hay su competencia y yo siempre espero competir, primero conmigo mismo y la oportunidad que me de el profe Troglio la aprovecharé al máximo. Siempre habrá una competencia sana y cada uno está para apoyarse.



¿Ahora que estás en Olimpia crees que serás llamado a la Selección?

Si, yo creo que sí, estando en Olimpia está más cerca uno de estar en la Selección de poder ser tomado en cuenta y por ahí la mentalidad de estar en Olimpia es estar en la Selección, ya que es privilegiado el jugador que está ahí. La idea es poder hacer bien las cosas y el día mañana se da un llamado, pues hay que darle con todo.



¿Sueñas con vestir la camisa de la Selección?

Sí, claro. Yo estuve en la Sub-23 que estuvimos en Brasil y es una experiencia bien bonitas y ojalá que en las mayor se pueda dar. Jugar eliminatorias o estar en un mundial, eso cada jugador sueña con estar ahí.



¿Te ves jugando una eliminatoria o crees que ya no hay cupo?

No me he puesto a pensar en eso, primero es tratar de jugar en el Olimpia y si el profe Coito puede llamarme, yo agradecido y voy a dar todo.



¿Has hablado con Fabián Coito en algún momento?

La verdad que no, con el profe Coito no he tenido ninguna conversación así, para nada he tenido acercamiento con él, ni con el cuerpo técnico, pero me estoy preparando primero en el Olimpia.



¿Qué prometes en tu llegada al Olimpia?

Prometo entrega, sacrificio, esfuerzo, dejar todo en la cancha y ayudar al equipo a aportar, ya sea dentro de la cancha o fuera de ella. Estoy para sobresalir, Olimpia pelea títulos y hay que tratar de pelar todo, ya sea nacional o internacionalmente.



¿Tu mejor amigo al llegar al Olimpia?

Hay varios como Leverón, Yustin, Diego que estuvieron en Marathón y los conozco bien. Rafa Zúniga también estuvo y otros que estuve en la Sub-23, Chirinos, Paz, Deiby. La verdad que con la mayoría todo bien, es un grupo conocido desde antes y nos llevábamos bien.



Toca debut ante el Real España, ¿Te gustaría estar ahí?

Claro, mi mentalidad es estar ahí, vamos a esperar lo que pase en esta semana y el profesor es el que va decidir.