Ever Alvarado se confiesa: Su contagio de Covid, sus días sin poder caminar y por qué no ha renovado con Olimpia

Ever Alvarado es uno de los jugadores más experimentados de Olimpia y tuvo que superar la sequía de tres años sin lograr levantar un título para vivir momentos gloriosos en la era de Pedro Troglio.

El actual capitán merengue ha vencido las lesiones y recientemente al Covid-19 y hoy está a la espera de su renovación, misma que está sobre la mesa con la directiva.



Alvarado habló con Diario Diez y confesó cómo van los avances para su nuevo contrato, revela cómo se contagio de Covid-19 y cuál es el orden de los capitanes en el león, además confesó lo que vivió al no poder caminar por cuatro días debido a un accidente en un entrenamiento.



¿Te has integrado a la pretemporada del Olimpia?

Sí, fui el sábado, luego tuvimos unos días libres y ya empezamos a entrenar con todo.



¿La ausencia en los entrenamientos fue por tu contagio de Covid?

La verdad que sí, estuve contagiado con el Covid-19, por eso no había ido a los entrenamientos, pero también está el tema que todos saben y es que no tengo contrato tampoco y estoy en eso.



¿Te afectó fuerte el Covid?

No, estuve dos días con dolor de cuerpo y cabeza, pero gracias a Dios no me pegó fuerte y ya estoy de regreso.





¿Cuánto tiempo estuviste aislado?

Estuve como 11 o 12 días aislado. Desde que venía de Costa Rica tenía síntomas y lo que hice fue que me aislé, le dije a mi esposa y mis hijos que no podía estar con ellos por ese problema y estuve en un cuarto, solo me llevaban la comida. ¿Ya te imaginas no poder ver a tus hijos?.



¿Qué tan duro fue para ti ese momento?

Es muy difícil, pero sabemos que es obligatorio porque no vamos a desear que un familiar de nosotros se nos infecte. Tocó hacernos fuertes y pasar encerrados, viendo tele y en redes sociales un rato. Fue un poco de sufrimiento, pero la familia entiende.



¿Tu contagio vino por compartir habitación con Menjívar?

Sí, yo estaba compartiendo habitación con él. Cuando llegamos a Costa Rica nos hicieron las pruebas un lunes y al siguiente día él salió positivo y yo negativo, pero los días de estar ahí me contagié también. Nos habían cambiado de habitación, pero yo ya me había infectado.



¿Cómo viviste ese momento que no pudiste jugar el partido?

Yo sentía síntomas, pero no estaba seguro y era duro saber que tenías que perderte un partido, pero no sabías lo que podía pasar. Gracias a Dios solo dos días con dolor de cuerpo y ahora ya regresé a los entrenamientos.



¿El tema de tu renovación cómo va?

Cuando estábamos en Costa Rica hablamos con el presidente que íbamos a sentarnos a hablar al llegar a Honduras, pero en eso salí positivo de Covid, el 'presi' me llamó para preguntarme cómo estaba, luego él salió de viaje y no ha regresado de Estados Unidos o Europa. Yo estoy esperando que venga y sentarnos a hablar.





¿No miras problemas en tu renovación?

No, no creo que haya problemas. Yo quiero estar en la institución y pienso que ellos me quieren a mí. Vamos a esperar la hora que nos sentemos a hablar.



¿Han habido ofertas de otros equipos?

No, la verdad que no, no tengo ofertas de otros equipos y por los momentos solo manejo lo de Olimpia.



¿Cómo capitán sería difícil pensar en una salida de dónde te ha ido bien?

Últimamente nos ha ido bien, no siempre porque soy de los pocos jugadores que estuvo en ese 'combito' de tres años sin ganar un título, perder dos finales contra el archirrival. Hemos pasado momentos agridulces y ahorita gracias a Dios hemos hecho las cosas bien, hemos salido campeones y queremos seguir haciendo historia.



¿Cómo regresas después de la lesión?

Ya estoy bien y aclaro porque se manejaron muchos temas que era mi rodilla, yo lo que tuve fue un desgarre en el posterior (pierna derecha). Yo me metí muy temprano a los entrenamientos después del desgarre que tuve en el partido ante Motagua y me volví a romper tres veces más por querer jugar rápido, por amor al equipo.





¿Volviste al cierre a levantar la copa?

Eso es lo más lindo. Te cuento que ya me había sanado del desgarre en semifinales ante Motagua, pero en un entrenamiento salté y Deiby me hizo el banquito, yo caí de espalda y tuve un problema, donde estuve tres días sin poder caminar.

Yo pensé que perdería el torneo y estuve cuatro días sin ir al entrenamiento, no aguantaba el dolor, pero después del primer partido contra Marathón me fui sintiendo mejor, comencé a entrenar cuatro días y para el partido en San Pedro como era más bravo y la experiencia que uno tiene entonces el profe decidió llevarme en lista, entré un rato solo a levantar la copa.



¿Cómo ves este plantel para logra un tricampeonato?

Estamos bien, se mantiene la base del equipo que ha venido jugando y hemos estado haciendo las cosas bien. Está el sueño de quedar con otro campeonato más, se tricampeón, pero hay rivales enfrente que hay que respetar.



¿Es Olimpia el llamado a levantar el título?

Se puede decir que sí por los números y lo que hemos hecho internacionalmente, pero hay otros equipos que han venido haciendo las cosas bien y hay que tenerles un respeto. Será un torneo igual o peor a los otros, donde los equipos que no han salido campeones, lo denominados grandes a querer arrebatarnos el título.



¿Cómo capitán del Olimpia, sueñas con lograr un tricampeonato?

Ese es el sueño de todo jugador, de poder llegar a lo máximo, ser campeón, pero hay rivales que tenés que pasarle por encima antes de pensar en eso. Vamos a ir de a poco como fuimos el torneo pasado e ir sumando puntos, luego las cosas se dan por si solas.



¿Cómo está el orden de los capitanes en el equipo?

El principal estás hablando con él ja, ja, ja Después está Jerry, Menjívar y después Patón. Ese es el orden.



¿Troglio los elige o entre el grupo?

Una parte se elige por el tiempo que se tiene en el club y otra por el entrenador. Por ejemplo; Jerry acababa de llegar y Manolo lo puso si no estoy equivocado, Patón no estaba jugando, Edrick muy poco y ahí apareció Bengtson y ya se sabe lo que significa un jugador experimentado y decidieron darle el segundo lugar de la capitanía. Ahorita que vino el profe Troglio quedó que Jerry es el segundo capitán.





¿Cómo está tu disponibilidad para la Selección Nacional?

Gracias a Dios solo necesito tomar ritmo para jugar, eso es lo primordial. Hemos tenido pláticas con el profe y me ha preguntado qué cómo estoy.



¿Con qué sueñas en la Selección?

Ir al Mundial, ese es el sueño que todo jugador tiene, ser destacado, tener una oportunidad afuera, pero esto es paso a paso.



¿Con Coito se puede soñar con ir a Qatar?

Claro, ¿por qué no? sabemos de la capacidad que ha tenido con otras selecciones y lo critican porque son selecciones menores, pero nosotros como jugadores y conocedores de fútbol, el profe Coito aparte de ser una muy buena persona, es muy buen técnico..



¿Qué te falta lograr en el fútbol?

Ir al Mundial es un sueño, pero me gustaría más estar unos añitos fuera del país a jugar al extranjero, ya que económicamente le viene bien a la familia de uno. Ese es un sueño que tengo pendiente, ya que estuve en Kansas y no fue mucho, pero con 29 años y si hago un buen torneo se puede dar la oportunidad.



¿De qué te arrepientes no haber logrado hasta el momento?

Podría decir de no quedarme más tiempo en Kansas y podría estar un poquito arrepentido, pero ya no era decisión mía, sino del entrenador. La familia estaría más tranquila en Estados Unidos.



¿En la Liga de Campeones prefieres rival de la MLS o mexicano?

Así como hemos venido yo elegiría uno de la MLS porque ya hemos dejado dos eliminados jajaja. Los equipos Mexicanos son muy fuertes, mira Tigres dónde está y los de la MLS tienen buenos jugadores, pero son más accesibles.