Raúl "Potro" Gutiérrez: "Hay que dar esos saltos de calidad que caracterizan la grandeza del Real España"

Real España ha comenzado un nuevo proyecto de la mano del mexicano Raúl "Potro" Gutiérrez, donde tienen como misión acabar con los fantasmas del pasado que han impedido al equipo conseguir el objetivo de todos los años: el campeonato.



En una entrevista para DIEZ, el nuevo técnico de la máquina hizo hincapié en las aspiraciones de la institución sampedrana de cara al torneo Clausura 2021, donde reveló la manera en cómo se ha trabajado desde su llegada en enero, los recientes fichajes bombas del plantel y filosofía ganadora que gustarán al aficionado aurinegro.



¿Como se siente de cara al arranque del Clausura 2021?



Siempre los inicios son de ansiedad, de querer iniciar e el torneo que se avecina para vivir esos escenarios en carne viva y medirnos también en cuestión del trabajo que hemos venido desarrollando desde hace un mes. El inicio del campeonato nos permitirá ver cuáles pueden ser nuestros alcances e ir analizando cosas. Creo que esta parte de ansiedad precompetitiva es buena también para los entrenadores, sin embargo, hay que llevarlo con experiencia para estar tranquilo, sin duda son muchas emociones encontradas que solamente suceden antes del comienzo de un campeonato.

Tras un mes de trabajo, ¿cómo se ha sentido en el Real España y cómo ve al equipo?



Al equipo lo veo bien, tenemos fe que las cosas se pueden hacer mejor, no tiene porqué ser siempre lo mismo, además si tienes los elementos para poder generar un cambio entonces resultará. Nosotros estamos reconfigurando un equipo que ha vivido distintas etapas con diferentes entrenadores por lo que el tratar de unificar y borrar todas esos momentos y experiencias no es lo más sencillo.

Este mes de trabajo nos hemos dedicado a esta parte de que el jugador entienda cómo se debe de competir en un equipo histórico como Real España, la intensidad con la que juguemos marcará la diferencia. Estar día a día con ellos me da un pensamiento más profundo sobre la capacidad de los muchachos, esto de ir descubriendo cosas en cada entreno será importante, hasta el momento el trabajo realizado nos llena de mucha ilusión, el equipo está pensando y analizando muy bien lo que proponemos y lo aceptan de buena manera.

Potro Gutiérrez debutará el miércoles 17 de febrero en el clásico ante Olimpia.



Recientemente se han cerrado los últimos dos fichajes del Real España. ¿Con esto el equipo cierra filas con las incorporaciones de Samuel Gómez y Ramiro Roca? ¿el plantel queda completo?



Con la incorporación de Rocca y Gómez, que es una grata sorpresa, pensamos que nuestro equipo está completo y será con el que vamos a competir. Nos ha agradado la gente que se ha integrado y creo que todos ellos colaborarán para la idea que tenemos.



Ramiro Rocca llega como fichaje bomba al fútbol hondureño, siendo un goleador con mucha calidad comprobado en Guatemala, ¿será el jugador que le dará el plus al proyecto que están armando con Real España?



El contar con la efectividad al frente te da muchas posibilidades de ganar y el análisis que se hizo con la directiva respecto al planteamiento del proyecto está ese, entonces creo que andaremos bien en ese sentido. Ramiro Rocca va a llenar muy bien ese espacio junto a Omar Rosas, el otro delantero que trajimos, entre ellos sumarán un apoyo importante al equipo que nos ayudará a marcar diferencias en el Clausura.



¿Se siente usted conforme y satisfecho por el equipo que ha conformado línea por línea?



En el mercado de invierno siempre es complicado traer jugadores porque es a mitad de temporada, nos encantaría hablar de una plantilla más amplia, sin embargo, a pesar del momento en que llegamos tenemos un equipo competitivo. Real España aporta muchos jugadores a la selección Sub-23, por lo que pienso que contamos con el material adecuado para solventar las bajas del plantel.

¿Qué área de su equipo es más abundante en variabilidad de jugadores? ¿será el mediocampo por las corporaciones que han tenido junto a los habilidosos que ya estaban?



Tenemos un equipo a desarrollar que cuenta con un potencial importante con el que buscaremos marcar diferencias, hay jugadores jóvenes que están peleando por puestos, lo que es bueno ya que eso es parte del proyecto. Real España tiene un promedio de edad de 23 años, planeamos marcar diferencia a eso y no permitiremos que nos excluya de la responsabilidad que significa jugar para esta institución, los muchachos irán creciendo y tomarán el ejemplo de los experimentados.





Ahora que tiene ya el equipo completo, ¿cómo va a jugar el Real España del Potro Gutiérrez? ¿Cómo lo veremos?



Hablar de formaciones antes de un torneo es muy relativo. Los conceptos se irán identificando poco a poco, pero el objetivo de cada partido será jugar hacia adelante y tener un pensamiento ofensivo, a veces tendremos que detener la pelota de acuerdo a la circunstancia del juego que suele no corresponderle al equipo como lo es adaptarse al clima o al mismo terreno. Así como todos los equipos en que he trabajado en mi carrera, la máquina será un equipo que propondrá e intentará poner el balón a disposición del espectáculo, hay gente de calidad que lo puede desempeñar y vamos a poner manos a la obra.



¿Cómo le gusta jugar? ¿Cuál es su formación?



Va a depender de estos partidos iniciales ya que uno puede tener una idea, pero luego no se desarrolla. En mi último equipo jugamos 4-3-3 donde nos fue muy bien, en el anterior 4-4-2 e igual, por lo que acá podríamos variar, aunque puedo decir que mi preferido es jugar con dos delanteros. Nosotros pensamos jugar 4-3-3 en primera instancia, estamos abiertos a esta estructura que creemos que nos puede funcionar y que irá asentándose cuando arranque la temporada.



¿Tiene un probable 11 del Real España?



El once no sería muy aventurado, no puedo decirlo antes por respeto a toda la plantilla ya que todavía soy de esos entrenadores que analizan muy bien el trabajo de toda la semana, pienso que como se entrena se juega y como se juega se entrena. Para mí las jerarquías se ganan en los entrenamientos y aún más en los partidos, aunque estas por supuesto se respetan al contar con trayectoria en el club. Le pido a toda la gente que sean pacientes, sé no es gran ciencia saber quiénes pueden jugar, pero es parte de ser entrenador guardar este tipo de cosas.



¿Ya está pensando en Olimpia?



Entendemos la situación de jugar contra el campeón, por supuesto la respetamos y seremos cuidadosos en ese sentido, pero nos preocuparemos de Olimpia cuando ellos tengan el balón y ellos se preocuparán de nosotros cuando lo tengamos.



¿Jugará Ramiro Rocca ante Olimpia?



Tenemos que platicar con él, han sido tiempos atípicos entonces hay que ver cómo se siente física y psicológicamente. Sabemos que es un futbolista profesional pero también entendemos que son personas y aunque nosotros nos encantaría verlo jugar desde ya, el jugador también necesita un respiro, por lo que analizaremos bien toda esa situación del torneo que vivió con Municipal (finalizó subcampeón el domingo) y le tendremos cuando esté plenamente comprobado que está para competir.



¿Se mantendrá el gafete de capitán para Buba López?



Son situaciones que tenemos que analizar bien con el equipo, entiendo que tenemos jugadores profesionales que tomarán de la mejor manera si sucede algún cambio. Tranquilamente puede haber cinco jugadores que cumplirían con esa función, pero ese será un tema a discutir con el grupo antes que inicie el torneo.



A siete días para arrancar el Clausura, ¿cómo ve los equipos? ¿Cuáles serán los rivales más competitivos para Real España?



Será un torneo complicado, tenemos que mostrar otra cara ante los máximos rivales y dar esos saltos de calidad que caracterizan la grandeza del Real España, hay que poner el dedo en el renglón y marcar diferencias, ya que la historia así nos lo demanda. La situación no puede cambiar tanto de un torneo a otro, por lo que los grandes son candidatos principales y los demás intentarán dar la pelea, tal como sucede en todas las ligas del mundo.



Mensaje a la afición aurinegra



Queremos que los españolistas se conecten con el equipo. Nosotros también estamos ilusionados con este proyecto y creemos que podemos ser ese factor de cambio hacia lo que merece Real España y toda su afición. Trabajaremos a tope por eso, es por lo que estamos aquí, este equipo tiene un potencial diferente merece estar en un lugar diferente. Para conseguirlo hay que pagar un precio y el precio es trabajar como los mejores.