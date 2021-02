Giovanni Savarese, técnico de Portland Timbers: "Marathon tiene ventaja, será un rival muy difícil"

Marathon ya conoció al rival que enfrentará en los octavos de final de la próxima Concacaf Champions League. El conjunto verdolaga se verá las caras ante el estadounidense Portland Timbers, quien fue eliminado en 2014 por el Olimpia del actual entrenador de Marathon, Héctor Vargas, siendo una motivación extra para dar la campanada ante el equipo de la MLS.

Así quedaron los cruces de octavos de final de la Concacaf Champions League 2021

El técnico de Portland, el venezolano Giovanni Savarese, comentó que el conjunto hondureño será un rival difícil al que respetarán mucho, pero las aspiraciones de los estadounidenses son de lograr los tres títulos que disputarán en el año (US CUP, MLS CUP y Concacaf), por lo que lucharán cada juego hasta conseguir el objetivo. Savarence brindó declaraciones respecto al duelo de octavos de final, que se disputan antes del arranque del torneo ‘gringo’.





Lo que conoce del fútbol hondureño: “En lo personal tengo conocimiento del fútbol de Honduras, soy una persona que me gusta ver todas las ligas y campeonatos del mundo, por lo que estoy al tanto del crecimiento de los equipos catrachos empezando por Olimpia en el torneo anterior, así que puedo decir que el aumento de calidad en Honduras es evidente. Tengo muchas amistades en el país que conocen el ambiente, con Venezuela he viajado a lugares de este sitio y sabemos que son lugares difíciles, por lo que la preparación en la mentalidad del jugador será fundamental”.



Tendrán desventaja al no estar en actividad. “No es la situación ideal, hubiéramos deseado empezar antes la temporada en la MLS y no estar varados, contrario a los equipos de México y Centroamérica como Marathon quienes tienen ventaja al estar en actividad y con ritmo, tendremos que prepararnos más. Lo que aprendimos en 2020 es que hay que ser positivos y afrontar las diversidades con buena mentalidad, tenemos un equipo profundo con jugadores que compiten en cada posición. Los futbolistas y el resto del vestuario son fuertes psicológicamente, así que entenderán que deberemos estar al máximo para este partido".

Hector Vargas ve factible eliminar al Portland: "Los equipos de la MLS hay posibilidades de ganar"



Portland irá por todos los títulos. “Portland Timbers es un equipo que luchará en cada campeonato, como lo hemos hecho previamente. Debemos ser muy competitivos siempre, sobre todo ahora que jugaremos en esta competición donde la MLS ha demostrado que puede hacerles frente a equipos mexicanos. El grupo está preparado en todos los sentidos y emocionado por el inicio del torneo, respetamos a todos los rivales con los que jugaremos en este caso a Marathon con quien será una eliminatoria difícil. Queremos ser el primer equipo de la MLS que gane la Concacaf Champions League y representar a la confederación en el Mundial de Clubes, la única forma de hacerlo es ganar partido tras partido".