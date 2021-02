Cardozo lo responde: ¿Es André Pierre-Gignac el mejor extranjero de la historia de la Liga MX?

José Saturnino Cardozo es voz autorizada cuando del fútbol mexicano se habla, ya que su gran trayectoria en el país azteca lo convirtió en uno de los extranjeros, sino el mejor, que ha militado en la Liga MX.

El ex delantero paraguayo, que ahora se desempeña como director técnico, fue invitado en el programa La Última Palabra y le consultaron sobre el atacante francés de Tigres, André Pierre-Gignac.

"Es un muy buen jugador, para mí uno de los mejores delanteros que llegó en los últimos tiempos al futbol mexicano y lo ha demostrado una base de títulos de goleo, de ganar campeonatos. Es un jugador que ha marcado diferencia", comentó el guaraní en el show deportivo.

Asimismo le pidieron su opinión sobre si el goleador felino figura entre los mejores futbolistas foráneos que han competido en la Liga MX.

"El tiempo dirá si Gignac está a la altura de muchísimos jugados extranjeros que han llegado al futbol mexicano, que fueron figuras", subrayó.

Por último sentenció su postura sobre el tema recalcando las estrellas que brillaron en el pasado en el balompié azteca.

"A mí no me gustaría opinar si Cardozo, si Cabinho, si Reinoso, si Gignac. Lo que yo hice fue fantástico, maravilloso, con Toluca. Disfruté al máximo todos los partidos que me tocó jugar y respeto a todos los jugadores que han pasado por el futbol mexicano, que fueron grandísimos jugadores", concluyó.