Ramiro Rocca, delantero del Real España rompe el silencio: “No cobré el último mes, Municipal no me quiso pagar”

Ramiro Iván Rocca, delantero argentino que recientemente anunció el Real España como su fichaje bomba, salió en llamas del Municipal de Guatemala y hoy rompió el silencio y reveló que la propuesta de los aurinegros fue insuperable.

El artillero, quien hizo 23 goles en 25 partidos, pero no fueron campeones, explicó que en el último mes de enero que jugaron, no se lo quiso pagar el cuadro escarlata, pero el director deportivo del club, lo desmiente.

"No continúo en el Municipal por varios aspectos. La prioridad para mí siempre fue Municipal. No llegamos a un acuerdo las dos partes. Tuve varias propuestas y todas superaban a las de ellos y era difícil quedarme", inicia contando el jugador sudamericano que este viernes arribará a San Pedro Sula.

Y es que desde la primera semana de enero, el Real España lo firmó. Pues sabían que era el goleador que ellos buscaban. A pesar de tener seis meses más de contrato, el jugador siempre tuvo la intención de renovar.

"Yo me quería quedar, pero esto es una profesión y es un trabajo. Yo quise hacer el esfuerzo económico por quedarme y no me quedó otra opción que irme", comentó Rocca quien vendrá ganando un buen salario en la Máquina.

Y es que la propuesta que le hizo Javier “Sheriff” Delgado, director deportivo de los aurinegros, era imposible de rechazar, además habla de lo que no cobró en Guatemala. "Municipal no se acercaba a lo que yo quería bajarme y el último mes de enero que yo jugué con el club no lo cobré, porque Municipal no me quiso pagar", sentenció Rocca.

SELVYN PONCIANO LO DESMIENTE

El gerente deportivo de Municipal, Selvyn Ponciano, aseveró que “de lo que dice que no le pagamos enero. Nosotros siempre hemos mencionado, y se trabaja así con todos los jugadores, es que pagamos 10 cuotas en la temporada”.

“Cinco cuotas en torneo Apertura y cinco en el Clausura. Seguramente como el torneo se extendió, el pretendió se le pagara un mes extra, pero recibió sus cinco cuotas que es lo que dice el contrato”, explicó Ponciano.

El punto es, dice el gerente de Municipal, que en las finales, cuando más se necesitaba de los goles, hizo uno. “Para mí no alcanzó el objetivo general”, argumentó. “Se respeta lo que hizo individual, pero al final aquí lo que pesa y se busca es ganar un torneo”, afirmó Ponciano al diario Prensa Libre.