Dimitri Berbatov explota contra Gareth Bale: "Es una pesadilla, ¿por qué carajos no quiere jugar"

El caso Gareth Bale vuelve a ser noticia, esta vez en el Tottenham Hotspur. Tras su polémica salida del Real Madrid al tener diferencias con el entrenador Zinedine Zidane, el galés regresó a los Spurs donde creía poder ser feliz, pero su "welcome back" a Inglaterra ha sido una pesadilla.

Teniendo encontronazos continuamente con nada más y nada menos que José Moruinho, Bale ha decepcionado a la afición londinense y a todo el que sigue la Premier League, como es el caso del exfutbolista Dimitri Berbatov, quien le ha lanzado fuertes dardos al '9' del Tottenham tras su mala actitud.

"El retorno de Bale está empezándose a convertir en una pesadilla. Si a Bale realmente le hicieron un escáner y descubrieron que tenía algún problema que pudiera derivar en una lesión, pues entonces puedo entender que no quisiera jugar. Pero si no había nada, si estaba disponible y realmente su deseo fue no jugar, tenemos un problema. 'No estar cómodo para jugar', ¿eso qué carajos significa si no estás lesionado?", se cuestionó enfurecido el búlgaro.

Mourinho ha preferido contar con jugadores de la cantera que con el mismísimo tres veces campeón de Europa, algo que Berbatov entiende y comparte.

"Normal que Mourinho no esté contento. Todo esto del retorno de Bale que comenzó muy bien, con mucha fanfarria, pero ahora mismo es una situación mala para el Tottenham. Y sinceramente, no tengo ni idea de cómo se puede resolver. No tiene pinta de que haya final feliz", comentó la leyenda de la Premier.

El galés regresará al Real Madrid a final de temporada, pues su estadía en los Spurs es por cesión, por lo que la casa blanca tendría que lidiar con los problemas de Bale de nueva cuenta.

"Es obvio que volverá al Real Madrid porque es obvio que el Tottenham no se lo quedará de seguir esta situación. Mi pregunta es dónde terminará Bale, porque con este ritmo va a seguir muy lejos de su mejor versión y en esas regresará a España. Visto todo lo que le ha pasado estos años, como ha estado jugando y sin jugar, cómo le han criticado los madridistas y los medios... es obvio que le dará igual todo y que querrá terminar su contrato en el Real Madrid", insistió.