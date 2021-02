Jonathan Mazzola sobre rumores de llegada al Marathón: "En el caso que me llamen, serán atendidos"

El futbolista argentino, exjugador, del Vida Jonathan Mazzola aclaró este viernes los fuertes rumores que lo vinculan con el Marathón como nuevo refuerzo de cara al Torneo Clausura 2021.

En declaraciones a DIEZ, Mazzola dejó en manifiesto desde Argentina que "con Marathón no he tenido charlas profundas, sí sé que está sonando mi nombre en el país y que sea Marathón me hace sentir satisfecho que he hecho las cosas bien. Dejé la vara alta, eso me deja tranquilo que algo bueno hice".

Sin embargo, no le cerró las puertas a una negociación. "En el caso que me llamen y quieran profundizar, serán atendidos de la mejor manera. Mientras sea trabajo y sea un club grande de Honduras, mucho mejor".

Mazzola fue uno de los jugadores claves del Vida en la zona de gestación para alcanzar puestos de liguilla y semifinal en donde fueron eliminados ante Olimpia. Por su trabajo finalmente fue nominado entre los mejores extranjeros en los Premios Diez en su quinta edición.

"La satisfacción es grande porque fue un año atípico. Agradezco al profesor Nerlin Membreño porque me dio la oportunidad. Con un campeonato más, adaptado al país y la ciudad hubiese sido diferente, creo que pude haber dado más", dijo Mazzola.

Finalmente, aclaró que no continuó en el conjunto cocotero puesto que consideró que no se sintió valorado económicamente hablando.

"No seguí en el Vida porque hubo detalles contractuales, pero no pedía aumento, sino que sentía que por el año duro que tuve, me bajé el sueldo, solo pedía sentirme valorado en cuanto lo contractual. No lo sentí así, así que volví al país", cerró.

OTRO CLUB EN LA MIRADA

El futbolista sudamericano de 29 años tiene claro que "siempre dejo las puertas abiertas para volver al fútbol hondureño que me trató bien".

Honduras Progreso lo ha tenido en la mirada para volver a ser dirigido por Fernando Araújo, sin embargo, hasta la fecha no se ha concretado nada.