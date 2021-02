Ramiro Rocca es presentado por Real España: "El objetivo es poner al equipo donde merece"

El delantero argentino Ramiro Rocca arribó a San Pedro Sula para ser presentado por Real España. El jugador habló de su fichaje, el fútbol hondureño y su salida del Municipal de Guatemala.

Sus expectativas: "Estoy contento de estar en una institución tan grande. Las expectativas son las mismas que las de los compañeros y cuerpo técnico, tratar de volver a poner al Real España donde se merece y poner todo el esfuerzo dentro de la cancha", inició contando en conferencia de prensa.

El futbolista aseguró que su contratación se cerró tras la Gran Final con Municipal ante Guastatoya. "La propuesta del Real España siempre fue algo que me sedujo, pero se dio cuando terminó el campeonato", agregó.

Ramiro jugó el domingo con los escarlatas y dice que llega en condiciones si el técnico Raúl "Potro" Gutiérrez lo requiere para el inicio del Clausura 2021 en Honduras.

"Estoy un poco cansado del viaje, pero trataré de descansara, prepararme para ver si llegan los papeles, estoy para jugar, es lindo hacerlo y vamos a hablar con el cuerpo técnico".

Lo que le informaron del fútbol hondureño. "Estuve viéndolo, estábamos a un lado. Un fútbol de alto nivel que siempre lo miré con ganas de venir. Fue la posibilidad que me convenció enseguida, conversé con compatriotas acá y me dijeron que hay grandes jugadores".

Sobre su salida del Municipal

Su salida del equipo chapín no cayó bien en la afición ni en la misma directiva. ¿Cómo quedó la relación con el equipo? Lo responde.

"Yo hablé con la gente de allá, lo de Municipal lo dejé atrás. La verdad que he vivido cosas muy lindas en el club, he llegado a batir un récord que hacía 20 años que no se lograba. Entiendo la molestia de la gente porque se va el que había hecho las cosas muy bien, pero bueno, se dieron así. Yo traté de hacer lo mejor dentro de la cancha, hice un gol en la final, pero no jugaba solo. Ya lo que hice con Municipal, dejarlo atrás y tengo una muy buena intención de hacer bien las cosas en Real España. Vamos por ese camino", sentenció.

Ramiro se desmarcó cuando le preguntaron si llegaba como figura al equipo aurinegro. ¿Qué le promete a la afición? "Con los muchachos dejar lo mejor en cada partido, en cada entrenamiento. Representamos una institución grande y venimos a aportar nuestro granito de arena", cerró.