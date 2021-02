Ángel Tejeda desmiente que Real España le ayudó enviando lanchas durante inundaciones provocadas por Eta

El delantero hondureño Ángel Tejeda ha sorprendido este viernes al brindar declaraciones contra su exclub Real España por las supuestas ayudas que la institución le había brindado en noviembre cuando quedó incomunicado en El Progreso por las inundaciones provocadas por el huracán Eta.

En aquel momento el club aurinegro a través de sus redes sociales informó que envió ayuda y lanchas para rescatar a su entonces futbolista, además destacó Tejeda estaba ayudando a sus vecinos y evitó montarse en la lancha por darle oportunidad a otros, algo que cuatro meses el propio futbolista ha desmentido.

"Surgió una gran novela, la gente me hace como héroe y no quise hablar por ética y no es que no quería decir la verdad”, inició diciendo a través de un Facebook Live en el programa Break Deportivo.

LEER: EL RELATO QUE BRINDÓ TEJEDA EN NOVIEMBRE

“Me tocó quedarme ahí (en el techo de la casa), nunca llegó una lancha mandada por el Real España, nunca utilicé una lancha para salvar gente que vivía a la par, nos subimos a una terraza", comenzó a desmentir con un tono de molestia.

Tejeda acepta que en algún momento le tocó bajar para buscar comida debido a que el agua llegaba hasta el techo de la casa donde estaba.

"Después de la llena, que incluso el agua estaba hasta el techo, me tocó bajar a buscar alimentos, cobijas, porque nosotros estábamos en el techo ya sin nada y con frío, entonces aclarar eso con la gente y a veces a mi me daba pena porque me felicitan por algo que yo no hice, a varios no le contestaba, pero a los que conozco les comentaba lo que Real España había hecho conmigo porque lo que pasó fue que se aprovecharon del momento por publicidad y me molesté mucho y porque era jugador del equipo oculté eso", expresó.

Y finalizó: "Pero no es bueno que yo esté con eso y que la gente crea que yo hice todo eso y al final te soy sincero, nunca recibí ayuda de Real España, nunca mandaron lanchas por mí, nadie fue a buscar del Real España, me tocó quedarme, es más estuve ahí dos días y salí caminando de la colonia cuando el agua bajó y esa es toda la historia", contó Tejeda.