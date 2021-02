Héctor Vargas le pide a Mario Berríos volver a Marathón: "Me alegra que me valore de esa manera"

Después de tres años y cuatro meses de haberse retirado del fútbol profesional, el veterano Mario Berríos está a punto de volverse a poner la camisa de Marathón y jugar en la Liga Nacional de Honduras con el club de sus amores.

El 'eterno capitán' verdolaga se ha incorporado a la pretemporada del equipo para mantenerse físicamente, pero el entrenador argentino Héctor Vargas lo ha visto en tan buena forma que le ha propuesto desempolvar sus botines y volver en un semestre donde los sampedranos competirán en Liga Campeones, Liga Concacaf y el torneo local.

En entrevista a DIEZ, Mario Berríos, de 38 años, acepta que está alegre por esta posibilidad, la está valorando con su familia y decidirá junto al entrenador si el aporte que pueda brindarle vale la pena para equipo. Marathón ya confirmó como fichajes a Kevin Hoyos, Wilmer Crisanto, Emilio Izaguirre y en los próximos días firmará Carlo Costly quien tiene seis meses inactivo.

Ahora que está en los entrenamientos no le da esa pica de volver a jugar.

Es bonito, se disfruta, pero siempre he tenido la oportunidad de llegar a los entrenamientos. El profe Vargas me da la posibilidad de integrarme cuando hacen fútbol, es bonito, es algo que me apasiona y lo disfruto. Agradezco que me den la oportunidad de entrenar".

Qué siente que Héctor Vargas le considere y le pida jugar para el Clausura 2021.

Me alegra que me haga saber que tengo las puertas abiertas para reincorporarme al equipo. Estoy agradecido con lo que ha hecho manteniendo al equipo en primer lugar y en torneos de Concacaf. Que él me abra las puertas se lo agradezco públicamente por la calidad de persona que ha sido conmigo.

En los últimos tres años Mario Berríos se ha dedicado a practicar ciclismo lo que lo ha hecho ganar masa muscular y mantenerse en perfecto estado físico.

¿Qué le dice su corazón de saber que el profe lo quiere en el equipo después de estar en su retiro?

Me alegra que me valoren de esa manera, siempre hemos tenido una gran relación, ahora que me lo ha hecho saber -me dice que me ve mejor-. Cuando yo jugaba como profesional me gustaba estar bien, ahora en mi retiro vale el esfuerzo levantarse cada mañana a pedalear (practica ciclismo).

Berríos no ha tenido problemas de ponerse a trabajar como los más jóvenes, su condición física se mantiene impecable.

¿Aceptar volver dependería de la parte económica o usted solo quiere jugar?

Creo que la parte económica no va, ahora es disfrutar, pero ante todo es hablar con la familia, tener el respaldo de ellos y no depender mucho de lo que puedan dar. Si es saludable para mí, por ahí podría pasar la decisión.

A su familia le encantaría que usted volviera.

Esperamos que así sea, que me apoyen, pero veremos qué tan bueno pueda ser para mí o para el grupo. Hay que ver lo que uno pueda aportar porque el fútbol es de resultados, la otra parte es ver si con mi experiencia pueda ayudar al profesor para sacarle provecho. Hay una gran cantidad de jóvenes en Marathón con futuro.

¿Siente la misma emoción de cuando debutó?

Ya son otras perspectivas, se ve de otra manera. Llegar a primera con 18 años es un sueño, gracias a Dios lo pude lograr, ahora toca ver qué tan positivo es para el equipo. Hoy son otros factores más que la emoción de jugar. Tengo las puertas abiertas, cualquier jugador que haya jugado en el club y que le den la oportunidad de volver es satisfactorio. Me siento contento que después de tres años de haberme retirado, el profesor me lo pida de esta manera. Estoy más que agradecido con él.

Pero está emocionado con la idea de volver.

Sí, me alegra mucho que tenga las puertas abiertas por el profe Vargas, es alguien que ha hecho las cosas bien y como marathones me siento agradecido por sus logros en este club y porque mantiene al equipo en los primeros lugares pese a que el club atraviesa momentos difíciles y que se le hace complicado contratar jugadores de gran nivel y sin embargo el profe con los futbolistas que tiene al alcance ganan vueltas, llegan a finales y tener su aprobación, me motiva más.

¿Se siente mejor físicamente ahora que cuando era futbolista?

Es diferente. Sí me siento bien, me ha ayudado mucho la bicicleta, es algo que practico casi todos los días. He mejorado mucho la masa muscular, porque todavía no he entrado de lleno en ciclismo, lo hago por salud y por esta bien.

¿Estaría dispuesto a jugar ad honorem por Marathón tomando en cuenta que tiene tres años de retiro?

Primero quiero hablarlo con mi familia, este tema se hizo público hasta hoy, tengo que comentarlo con mi esposa, mis hijos y mis papás. He visto mucha reacción de la gente y estoy agradecido con quienes me invitan a jugar un rato más y me dan palabras de aliento por esa posibilidad de volver, pero les digo que he estado entrenando con toda la tranquilidad como lo hacía en otras pretemporadas y cuando habían periodistas evitaba salir para que no salieran comentarios, entrenaba bajo el anonimato.

La afición de Marathón está alegre, pero está el otro lado de quienes se burlan por la edad de los jugadores que están contratando como Costly, Emilio y su caso que podría llegar ¿cómo toma esas burlas y qué hacer para que no afecten?

No es fácil, yo he disfrutado este tiempo fuera de todo y me han abierto las puertas en la política, pero las he cerrado porque no me gusta, trato de estar apartado, pero aquí lo que importa es lo que diga la afición de Marathón y de esa parte he recibido a bien el apoyo, siempre habrá burlas, pero bueno, lo más importante es que me sienta bien y mi familia tranquila.

¿Qué piensa del aporte que pueda darle Carlo Costly, Emilio Izaguirre o Wilmer Crisanto?

Emilio Izaguirre está joven, para mí están en su mejor momento. Él y Crisanto son jugadores importantes que están en gran momento, el profesor Vargas les sacará mucho provecho. Hablar que Emilio es veterano, aquí no queda, en el caso de Carlo sí, pero sabemos de su calidad. Trabajando con Vargas ha demostrado que siempre le va bien. Es un jugador con mucha jerarquía, es un líder y eso es lo más importante después de hacer un buen papel en la selección y jugar en el extranjero; no digamos el caso de Emilio.

Pese a esas burlas, todo indica que Vargas está formando un equipo silencioso que seguirá peleando títulos.

Sí, con el plantel que ha formado y los jóvenes porque se ve la mano del profe, pero es la realidad en cada torneo Marathón, pasa como chiste porque no contrata jugadores de gran nivel y siempre está en los primeros lugares, eso es parte del trabajo del cuerpo técnico y directiva.

¿Qué piensa del Real España con ese plantel tan competitivo, cómo lo ve?

Tienen la capacidad para contratar, imagínate, cuerpo técnico extranjero, director deportivo extranjero, eso habla de la capacidad económica, es de admirar por lo que invierten porque no es fácil estar invirtiendo torneo a torneo de esa manera y quedar corto en cada clasificación, admiro a su junta directiva por esas inversiones en procesos cada campeonato y por estar queriendo lograr esos lugares a los que llega Marathón que con menos dinero ha conseguido.

¿Qué le dice a la afición que ya lo ve jugando de nuevo?

Le agradezco por el apoyo y el cariño, como Marathón que he sido siempre, ojalá la decisión sea la mejor para el profe y para mí.