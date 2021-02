Chicharito Hernández destapa su duro momento: ''Toqué fondo y no pude con todo, es la realidad''

Javier Hernández ha vivido su primera temporada con Los Ángeles Galaxy como una pesadilla. Para el delantero no ha sido lo que esperaba, pues solo hizo dos goles y su estadía ha causado más polémica y críticas que satisfacciones.

En una entrevista para Los Ángeles Times, el mexicano manifiesta que quiere encontrar su revancha en este 2021 y admite que no lo pasó bien por el rendimiento que estaba mostrando en el campo.

''Toqué fondo. Viví cosas que normalmente se viven en cinco, 10 años, ¿sabes a qué me refiero? No es una excusa. Es la realidad. Y la realidad es que no asumí la responsabilidad. No pude manejar todo eso'', aseguró el Chicharito.

''Cuando llegó el final de la temporada, hice una crítica muy profunda. Sobre mi vida, sobre mí. Y simplemente decidí que puedo hacerlo mucho, mucho mejor. En el lado emocional y muy espiritual, cuando llegó el Covid-19, fue como un momento perfecto para exponer las cosas con las que no he trabajado'', añadió el ariete azteca.

Hernández no tuvo descanso y en cuanto terminó la campaña 2020 de la MLS se puso a trabajar en el aspecto físico con entrenadores personales porque desea estar en plenas condiciones.

''Asumí toda la responsabilidad de lo que está en mis manos. Mi cuerpo, mi mente, mis emociones y quiero llevarlas más allá, ni siquiera quiero decir límites. Porque para mí eso no existe. No he trabajado tan duro en toda mi vida. No he confiado en las personas adecuadas que pueden ayudarme a mejorar mi rendimiento, mi sueño, mi salud, mi comida y mis relaciones'', explicó.

En deuda con su equipo

Ante las críticas que recibió y ser uno de los jugadores mejor pagados de la MLS, Chicharito asume la responsabilidad y confiesa sentirse en deuda con el Galaxy.

''Tengo una gran deuda con mi club, con mis fanáticos, con la familia Galaxy. Tengo 32 años, pero la cuestión es que hay muchas vías que muestran que la edad es solo un número'', cerró el mexicano.