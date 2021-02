¿Dónde ver el inicio del torneo? Solo un partido va por televisión abierta en la primera fecha del Clausura

Vuelve a rodar la pelota tras el parón de inicio de año donde los clubes se acondicionaron y ya tenemos la programación de los canales de televisión que estarán emitiendo la señal de los juegos que son a puerta cerrada.

Solo hay un encuentro que estará por la señal abierta, los cuatro siguientes van por la señal de cable de paga. La jornada comienza en el Nacional de Tegucigalpa con el choque entre Lobos UPN y Real de Minas el martes.

Ver. ASÍ MARCHA LA TABLA DE POSICIONES ACUMULADA PARA EL CLAUSURA

Ese mismo día, la actividad se traslada para el estadio Humberto Micheletti de El Progreso, Yoro. Allí el Honduras Progreso recibe al Marathón, sucampeón el pasado Apertura que ahora presentará algunas novedades. Ambos compromisos van por Tigo Sports.

El miércoles se cerrará la jornada con tres compromisos; desde tempranas horas, el Real Sociedad se mide a Real de Minas en Tocoa. Este es uno de los compromisos donde el tema del descenso estará presente.

Dos horas más tarde, en La Ceiba, el sorprendente Vida recibe al Platense. Estos dos primeros duelos del miércoles, serán emitidos por el canal Todo Deportes Plus.

La jornada se cerrará en el legendario estadio Morazán de San Pedro Sula con el choque, Real España vs Olimpia. Sin duda este es el compromiso cumbre de la jornada donde el campeón medirá el poder que tiene la nueva máquina que armó el mexicano, Raúl “Potro” Gutiérrez. Este es el único partido que va por la televisión abierta.

JORNADA 1

MARTES 16-02-21

5.00 pm Lobos UPN vs Motagua (Tigo Sports)

7.15 pm Honduras vs Marathón (Tigo Sports)

MIÉRCOLES 17-02-21

3.00 pm Real Sociedad vs Real Minas (TDTV+)

5.15 pm Vida vs Platense (TDTV+)

7.00 pm Real España vs Olimpia (TVC)