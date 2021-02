Ilce Barahona anuncia su adiós de Platense: "Cerraré mi etapa en seis meses, han llegado muchas ofertas"

Uno de los máximos referentes del Platense y jugadores a futuro en el país, Ilce Barahona, tiene claro cuál será su futuro en la Liga Nacional, donde buscará ser protagonista en el torneo Clausura 2021 que inicia el 16 de febrero.



El volante habló con DIEZ, y declaró que este será su último torneo con el equipo del puerto ya que su meta es ir hacia una institución donde su talento pueda crecer.

Ilce debutó en 2015 con Platense, donde tuvo poca actividad hasta la llegada de Héctor Castellon en 2019 quien le brindó la confianza para explotar.



“Desearía quedarme aquí (Platense), pero uno necesita evolucionar como jugador por lo que al cumplir mis seis meses restantes de contrato cerraré mi etapa con el equipo para buscar nuevos retos personales e intentar optar por títulos”, declaró el mediocampista originario de Puerto Cortés.



Barahona, de 22 años, brilló en el Apertura donde fue pieza fundamental en el equipo escualo que alcanzó el repechaje, bastándole para ser convocado en los amistosos de la Selección de Honduras ante Nicaragua y Guatemala en último semestre del 2020. Actualmente forma parte de las convocatorias de la Sub-23 que se prepara para el preolímpico en marzo.





Ilce ha sido vinculado en las últimas semanas con el Marathon de Hectór Vargas, aunque otras instituciones nacionales e internacionales también han mostrado interés en el jugador escualo.



“Han llegado ofertas de muchos equipos en el país, sin embargo, estoy enfocado en este momento con la selección y Platense con quien intentaremos pelear por el campeonato. El tiempo para pensar respecto en mi futuro llegará y ahí veremos si puedo irme al extranjero o quedarme en un equipo nacional”, dijo.



La directiva del Platense ha intentado renovar la ficha del jugador formado en las inferiores del Imdepor, pero no ha tenido éxito.



“Hemos platicado respecto a la renovación, pero ha sido un problema, lo cierto es que yo estoy tranquilo y no me apresuraré a tomar tal decisión hasta que mi firma haya expirado. Quiero salir por la puerta grande y hacer un gran trabajo, esta istitución me dio la oportunidad de demostrar quién soy y es el equipo de mis amores”, cerró Barahona.