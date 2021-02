Romell Quioto enciende la polémica con un empresario: "Te bajé la mujer y me bloqueaste"

Fiel a su estilo, el polémico delantero Romell Quioto ha hecho un Instagram Live este sábado donde ha encendido la polémica por afirmar haber mantenido una relación con una bella panameña y que esto desencadenó su enemistad con Franklin Martínez, quien es un empresario hondureño de la música radicado en Miami y conocido en redes sociales como "Frank Miami".

Quioto se jactó que estuvo "jangueando" y que le "bajó la mujer" a Frank refiriéndose a una amiga panameña muy cercana a él y que esto provocó que lo bloqueara de sus redes sociales: "Te bajé la mujer, estuve jangueando con ella y me bloqueaste ja, ja, ja, no sé por qué te enojas si no es nada tuyo", se buró en su Live.

"Vos tenés que 'janguear' con artistas, no te dediqués a tirarle a un futbolista. Tengo 600 personas conectadas y solo tengo 61 mil seguidores y vos tenés 300 mil y solo 120 conectados, estás 'burlao chaval' hay niveles papi", expresó el futbolista del Montreal Impact quien se encuentra vacacionando en Honduras.

Romell Quioto está en Honduras y ha aprovechado su estadía para hacer una obra benéfica en La Lima con niños que lo perdieron todo por los huracanes Eta y Iota.



"Dijiste que yo hablo de las mujeres, ¿dónde me has visto hablando de las mujeres? Si yo hablara de las mujeres, ninguna quisiera estar conmigo papi, pero no te voy a enseñar mi arsenal, no te lo voy enseñar ja, ja, ja. Apagado es que estás", seguía diciendo mientras era acompañdo por sus amigos en su automóvil.

Y siguió: "Yo estaba súper tranquilo, pero 'ella no es tuya, solo te vendió un sueño' ja, ja, ja".

También tuvo fuertes palabras para José Marcelo Norales Ramírez (26) un reconocido artista hondureño originario del Triunfo de la Cruz y que en el mundo artístico se le conoce como Menor Menor y que su disquera es Carbon Fiber Music, propiedad de "Frank Miami".

"A Menor Menor le digo que me pague los mil lempiras que le presté, ¡ah no!, ya me acordé, yo se los regalé esos mil lempiras, ya no los quiero. El día de mañana si Dios te da la oportunidad de estar arriba, te vas a acordar de mí que yo te los di, toda la vida te acordarás de mí que cuando nadie te quería ayudar, yo fui quien te los dio, escuchaste, nadie más y tengo mis amigos que son testigos de eso, uno de ellos te los dio en tu mano y en mi casa, en la mía que gracias a Dios me dio la oportunidad de tener mi casa y ahí está prohibido escuchar a la basura de Menor Menor, el que pone música de Menor Menor quiebro el tele".

Después de ser su amigo y promocionar su música, Romell Quioto rompió relaciones con Menor Menor.





Y continuó: "¿Qué gana la gente con sacar las cosas en cara? Okay, es lo que yo digo, qué ganan, entonces por qué él (Frank) viene a decir que mi carrera vale un carro de los que él tiene, esta bien mi rey, te felicito, eres millonario, de los mas duros de Honduras y de Miami, estás en la gloria, pero a Romell Quioto no le hace falta nada, no se muere de hambre, paga su luz, su gasolina, su comidita, si quiere se levanta tarde, así de sencillo mi rey, vivo relajado así que díganle a ese al 'lame-ollas´' de Frank Miami que si me quiere mencionar y hablar de mí que primero me desbloquee él y su artista", concluyó.