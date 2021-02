Koeman avisa al PSG tras la goleada del Barcelona y confirma cómo se siente Messi en el equipo

Ronald Koeman valoró la goleada del Barcelona ante el Alavés en el Camp Nou y ya se enfoca en lo que será el partido del próximo martes contra el PSG por la Champions. El neerlandés afirma que tienen la capacidad para eliminar a uno de los favoritos del torneo.

Así marcha la tabla de posiciones de la Liga Española

Goleada

''Es algo bueno. Tenía que reservar algunos jugadores y darles oportunidades a otros futbolistas. El error en el pase de Ilaix supuso el gol del Alavés, pero me gustó la reacción tras esa acción. Hemos liderado el partido y es un buen marcador''.

Reacción

''Ha sido difícil superar la barrera del Alavés. Pero tras el 2-1 se abrieron y creamos ocasiones''.

Messi

''Es muy importante. Está en un fantástico momento. Sabemos que es decisivo, lleva mucho tiempo así. Está muy metido. Está alegre. Es efectivo. Con él, todo es más fácil. Para ganar al PSG necesitamos a Leo y al resto de jugadores en su mejor momento''.

LaLiga

''Estoy muy contento. Hemos jugado muchos partidos fuera de casa, pero el bloque ha reaccionado bien. El equipo está bien físicamente. Hemos demostrado gran calidad''.

PSG

''El equipo está bien. Tenemos confianza de poder ganar la eliminatoria, sabiendo que jugamos contra un bloque fuerte. Ellos tienen bajas, pero nosotros también. La eliminatoria está igualada. Tenemos que estar bien para pasar. Estamos en un buen momento, llevamos una buena racha de victorias. Estamos confiados''.

Se filtran la lista de bajas de Koeman en el Barcelona

VAR

''No voy a entrar. Me ha sorprendido, no es fuera de juego (anularon gol a Messi por offside de Griezmann). Pero al final hemos ganado el partido. No quiero hablar más".

Trincao

''Su crecimiento era cuestión de confianza. También había que darle un margen de adaptación, necesitaba tiempo porque ha llegado a un nuevo equipo. Tiene que mejorar, pero le veo más metido y sobre todo con el balón le veo bien: en el uno contra uno, además tiene velocidad''.