Samuel Gómez, el "gringo" kinesiólogo con raíces de la Tepeaca que fichó Real España al verlo en videos

De ver los partidos a 5075 mil kilómetros de distancia desde que era un niño, un “gringo” formado en las academias del Seattle Sounders ha llegado al país para cumplir el sueño de jugar con el equipo de sus amores.

Samuel Gómez es el nuevo fichaje del Real España para el torneo Clausura 2021 que inicia este mrtes 16 de febrero, donde el volante central intentará deslumbrar al país con su fútbol que decantó a la directiva aurinegra para hacerse de sus servicios.



Manuel, su padre originario de la colonia Tepeaca en San Pedro Sula, emigró hacia los Estados Unidos en 1982 donde se enlistó en la ‘army’. 16 años después, Sam, un chico dotado para el ‘soccer’, nació en Brementon, Washington, una de las muchas ciudades donde residió.



Sam inició a practicar el fútbol a la edad de cinco, y desde entonces, su amor por la número cinco se quedó para siempre. Los Ángeles, Las Vegas, Seattle y California le vieron crecer como jugador, sobre todo en este último donde maravilló a todo quien le miraba.



Samuel Gómez se formó en la academia juvenil del Seattle Sounders.



“Desde pequeño empecé a jugar y nunca paré. Todo lo que hacía era jugar, cuando los demás estaban vacacionando en verano, yo estaba en campamentos de fútbol. Nunca me he imaginado en mis 24 años hacer otra cosa que no sea sobre este deporte”, dijo Sam en exclusiva para DIEZ.



Gómez culminó su high school y se empacó maletas hacia California State University, Bakersfield, donde estudió, jugó y culminó su título profesional en kinesiología en cuatro años. Según relató Sam, la única razón por la que estaba en la universidad era para poder jugar.



Sam participó en microciclos juveniles con la Selección Nacional en tres ocasiones, haciéndolo por primera vez en 2015 con el profesor Jorge Jiménez, sin embargo, por temas de calendarización no continuó.



Samuel Gómez en un microciclo Sub-20 con la Selección de Honduras.



En 2019, llegó a Tocoa para realizar una pretemporada con la recién ascendida Real Sociedad que dirigía Mauro Reyes, finalmente no entró en los planes del equipo. Fue el mismo Reyes, quien recomendó al Real España al jugador honduestadounidense que brillaba en partidos universitarios, y con varios videos donde este mostraba su calidad, bastó para que el equipo aurinegro le reclutará.



“Real España me llamó y me comentó que había visto mis videos jugando e inmediatamente me propusieron el fichaje, a lo que yo accedí. Junto a mi padre solíamos mirar los partidos del equipo en la década de los 2000, crecí viendo jugar a Carlos Pavón que junto a Amado Guevara en la Selección, se convirtieron en mis referentes”, comentó Gómez.

A pesar de vivir en Estados Unidos toda su vida, Sam conoce el fútbol hondureño y la responsabilidad que representa el portar la camiseta aurinegra, la cual sudará a muerte para conseguir el objetivo: campeonizar.



“Esta institución es una de las más grandes del país y soy consciente de la exigencia, por lo que día a día me esforzaré al máximo para cumplir con mis metas, estoy enfocado en hacer las cosas bien y ayudar al equipo. El grupo me ha recibido bien, el entrenador es un hombre conocedor, sus ideas son inteligentes y los entrenamientos son muy exigentes, sudo bastante por el fuerte clima, pero me gusta todo”, relató muy emocionado Samuel.