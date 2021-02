Wilmer Cruz: "No me metí a la política por dinero, sino por la necesidad y coraje de ver cómo vive la gente en el pueblo"

El entrenador hondureño Wilmer Cruz defendió sus interés tras postularse al seno del Congreso Nacional de Honduras como diputado de cara a la próximas elecciones.

Después de varios años como futbolista y ahora entrenador, 'Superman' decidió incursionar en la política como candidato en el Partido Libre.

En palabras del timonel de Atlético Santa Cruz de la Liga de Ascenso, "me metí a la política por la necesidad que uno mira en la aldea que uno anda, da coraje ver cómo viven alguna gente, por eso hemos tomado la decisión de meterme en esto".

Sobre las constantes críticas a futbolistas o dirigentes que se involucran en la política, Cruz ha sido clara en que "por uno pagamos todos, tampoco es de hacer política a costillas de otros, pero somos personas diferentes, pensamos diferentes y la situación mía no pasa por ahí".

Y agregó: "No lo hice por dinero, no somos millonarios, pero vivimos tranquilos. He sido una persona honesta y honrada, pero no pasa por el dinero. Quiero mantener mi mente ocupada ayudándole a la gente".

APUESTA EN EL CLAUSURA

En cuanto a su proyección en la Segunda División en el Grupo F, el técnico ha manifestado que "yo creo que el grupo donde estamos es complejo porque son menos partidos, menos equipos y no hay chance para recuperarse. Tú ganas un partido y tienes posibilidades, pero no si pierdes. Es bastante complicado, así que tenemos que ser muy certeros".

Finalmente, dejó en manifiesto que "la idea es darle continuidad a la gente del pueblo, algo histórico para el equipo de Santa Cruz. Me pidieron formar un equipo del pueblo, he comenzado a buscar los jugadores. Para correr y jugar bien al fútbol no nos va a ganar nadie. Quizá no estemos para campeón, pero sí para crecer. En eso estaremos tranquilos".