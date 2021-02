Emilio Izaguirre revela que tuvo ofertas de Perú y El Salvador y celebrará si le anota al Motagua

El lateral Emilio Izaguirre se sigue preparando para debutar en el torneo Clausura 2021 con Marathón. "Milo" habló del trato que ha recibido de Héctor Vargas, las ofertas que tuvo y de la relación con Motagua.

"Tuvimos varias ofertas de afuera del país. De Perú, El Salvador el FAS y Limeño me llamaron. El Vida fue el primero de Liga Nacional y después Marathón. Por muchos factores, uno de ellos la pandemia, porque tenemos nuestros padres, mi esposa a mi suegra y estamos al cuidado de ellos. Escuchamos ofertas, nunca pensamos salir de la capital, pero le pedimos a Dios dirección y ahora estamos cerca, a tres horas de Tegucigalpa. Estamos pendiente de la familia o los traemos aquí", dijo a Cinco Deportivo.

Emilio ya realizó cinco entrenamientos con los verdolagas y comenzó a conocer la idea de Héctor Vargas. ¿Cambiará tu estilo de juego?, le consultaron.

"Más que todo ayudar a los jóvenes a jugar rápido a uno o dos toques. El que me conoce sabe que me gusta jugar a dos toques para darle dinámica al equipo y en Marathón hemos tenido tres colectivos y lo bonito es que hay un lindo grupo que escucha y jóvenes que quieren aprender. Solani, Arriaga y "Machuca" se acercan", sentenció.

El ahora exjugador azul espera que al conjunto verdolaga se sumen los experimentados Mario Berrios y Carlo Costly, quienes entrenan con el equipo.

"Ojalá tengamos la oportunidad que se quede Mario Berríos, que es un referente y Carlo Coslty que van a aportar mucho. Hay chicos como Adrián, que me ha gustado la mentalidad, quieren aprender. Esperemos que todo sea para bendición y para lograr objetivos que es el campeonato en Marathón", agregó.

¿Cómo quedó su relación con Motagua? "Es algo difícil, nunca me lo esperé. Algo muy duro lo que pasó, pero el fútbol es así. No quiero entrar en polémica, estoy agradecido con con Edy, Javier y Pedro Atala, con la directiva, son decisiones técnicas. Lo más duro fue por la familia, que lo resintieron pero hay que ser fuerte. Dios abre muchas puertas, tuve muchas y se dio aquí en Marathón donde me han recibido bien. No conocía al profe Vargas, pero todos hablan bien de él, ningún jugador habla mal de él, siempre está el respeto al jugador y eso me ha agradado".

Gritará a todo pulmón si le anota al Motagua

Emilio vistió ocho años la camisa del Motagua. Debutó con el equipo capitalino en 2004 y en 2010 se marchó al Celtic de Escocia.

Ahora se alista para defender su segunda camisa en el fútbol hondureño. ¿Un gol ante el Ciclón lo vas a festejar? Su respuesta fue contundente.

"Si claro, lo tengo que celebrar siempre dando gracias a Dios. Eso es profesionalismo. Todo mundo sabe el respeto y cariño que le tengo a Motagua, pero dentro del campo tengo que respaldar al Marathón porque me abrieron las puertas. Yo digo que si adentro del campo agarro a mi hijo y me le barro, pero afuera es diferente".

Compañero con Wilmer Crisanto:

"Todos los que lo conocemos sabemos que nunca está callado, habla más que una lora, inventa unas historias que no se de dónde las saca. Es bonita la forma de ser de él, Marathón lo ha sentido, ha agradado al grupo".

Habla de Héctor Vargas:

"El profe Vargas es un técnico muy competitivo, que exige al joven y al experiencia la máxima responsabilidad. Ojalá se puedan quedar Berrios y Costly que van a ayudar mucho al equipo. Héctor Vargas es un ganador y fuera de la cancha lo trata muy especial, eso agrada mucho al grupo".