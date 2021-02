Pedro Troglio explica las razones de la salida de Alejandro Reyes y el fichaje de Ezequiel Aguirre

Pedro Troglio sigue viviendo momentos de ensueño en el fútbol hondureño, desde su llegada al Olimpia, el técnico argentino ha sumado dos títulos de Liga Nacional y ahora quiere asegurar el tricampeonato.

Los merengues han mantenido una plantilla considerada una de las mejores de la Liga Nacional, pero para este clausura 2021 se hicieron algunas variantes de salidas y fichajes.



Una de las bajas que sorprendió al aficionado del Olimpia, fue salida de Alejandro Reyes, un juvenil con mucho futuro que ha formado parte de los diferentes procesos de las selecciones nacionales.



"Le hemos dado algunas posibilidades, le explicamos lo que queremos y a Ale le cuesta esa parte. A mí me gusta recuperar la pelota a la pérdida porque es la manera que puedo encontrar la defensa contraria desarmada y en tres pases llegar a una situación de gol", indicó Pedro Troglio en el Programa Rey de Copas.



El técnico de los merengues también mencionó que: "Hay jugadores que les cuesta y no lo sienten. A Chaco (Maidana) también, pero es distinto, no jugó, se lesionó. Muchos decían que ya estaba para jugar, pero no para finales".





Troglio fue un poco más allá en su análisis y consideró que Alejandro Reyes podría dar mejores resultados con otro entrenador que le pueda pedir un trabajo distinto en la cancha.



"Ale puede ir a otro club donde el técnico le diga: "Mirá, vos cuando la tenés jugá y después no hagás nada y capáz que ahí le va bien. A mí me gusta forma a los jugadores de otra manera, que se mueva cuando la tenemos (pelota) y trabaje cuando no la tenemos, ese es el fútbol de hoy".



Pedro Troglio también se pronunció sobre la llegada de Ezquiel Aguirre, jugador que viene del Belgrano y la necesidad que tenía el Olimpia de un futbolistas con sus características.



"A mí siempre me gustó tener delanteros grandotes de área, pero también algunos rapiditos por los costados porque cada vez que ganas copas, los equipos te comienzan a jugar de otra manera, ya no te enfrentan como el primer torneo, sino que muy metidos atrás. Por eso es que ahora necesitas más desequilibrio en el uno contra uno y si no lo tenés se hace difícil".



Además agregó: "Puede jugar de extremo por los dos lados, doble punta y a mí siempre me gustó el mixto. Aquí me tocó jugar con dos grandotes y no me arrepiento porque me fue bien, pero siempre me gustó alternar con un grande y un rapidito al costado. Este es un jugador que salió de la formativas de River Plate y lógicamente en la cantidad de jugadores de River no le dio para poder explotar ahí y se fue a jugar a un Nacional B y es figura hace cinco o seis años en Defensores de Belgrano y que estaba luchando por el ascenso a primera. Es un jugador que creo que aquí va andar muy bien".



Pedro Troglio y el Olimpia tienen su debut en el torneo Clausura 2021, el próximo miércoles a las 7:00 pm ante el Real España, compromiso que se disputará en el estadio Morazán de San Pedro Sula.