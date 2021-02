Francesco Totti en la Roma: el ejemplo de un amor por la camiseta que está en peligro

“Concededme un poco de miedo, esta vez necesito vuestro calor. Con su afecto seré capaz de pasar la página y afrontar una nueva aventura”

Francesco Totti en su mensaje final como jugador de la Roma tras veinticinco años defendiendo esa camiseta.

Hacemos trincheras para defendernos, para creer que estamos en lo correcto, para sentirnos bien en nuestra propia verdad, este blog es una trinchera más; para manifestarnos sobre juego y lo que eso representa. No hay juego sin amor, no hay amor sin fidelidad y tampoco podemos jugar a la pelota sin nuestros amigos.

Hoy nos aventuramos a soñar de nuevo con los Totti y Puyol ¡Qué futbolistas fueron ellos! sintieron cada día de su carrera profesional la necesidad sentimental de jugar hasta donde ellos se creían capaces de rendir para sus colores, hacemos énfasis en sus colores, porque solo esos quisieron defender.

Futbolistas como ellos los hay muy pocos hoy en día, cada vez menos, porque el amor por la camiseta está en peligro, es una manera poética de sentir el fútbol, pero no imposible, los contratos millonarios antes del retiro satisfacen y mucho; pero no llenan el espíritu. Siempre los mejor recordados serán aquellos que decidieron ser leales a quienes los formaron no solo como deportistas, sino como personas.

Francesco Totti, declarado hincha del I Giallorossi, rechazó contratos de clubes que tenían opción de conquistar títulos más importantes que la Roma. El Real Madrid le ofreció un contrato extraordinario e incluso la camisa número diez, tiempo después, en una entrevista para la revista el Líbero, declaró: “Tuve la sensación de hacer algo diferente a lo que normalmente hacen los demás, que no rechazan clubes de este tipo. Me sentía un gran jugador y a la vez diferente. Con amor hacia una camiseta”

Carles Puyol, anunció que dejaría el Barça, el Club de su vida un 4 de Marzo del 2014, cansado de las lesiones que le seguían en los años anteriores, su autoexigencia, su profesionalismo y su amor por sus colores le impedían seguir compitiendo al máximo nivel. Sus valores cómo deportista los dejaba muy claros en cada campo, entendía el juego como una actividad de compromiso con sus compañeros y de respeto para sus rivales.

Me despido, extrañando a este tipo de jugadores, reclamando más por amor por la camiseta, entiendo que son tiempos donde todo va muy rápido y el día a día está consumido por otros aspectos, pero siempre mantengo la esperanza que nazca un futbolista que tenga la capacidad necesaria para saber hasta cuando rendir al máximo nivel y estar satisfecho por jugar toda su vida por los mismo colores.

