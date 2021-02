Ilce Barahona, el estudiante de mercadotecnia que estuvo al borde del retiro y ahora brilla en Liga Nacional

De estar a punto de colgar las botas debido a la falta de oportunidades, ha pasado a ser considerado una de las mejores proyecciones del fútbol hondureño.

Originario del barrio El Centro en Puertos Cortés, Ilce Barahona, jugador estelar del Platense, seleccionado nacional y una de las joyitas de la Liga Nacional, vivió su adolescencia enamorado de la número cinco a tal punto de vivir de ella día a día.

“Siempre he vivido en el puerto junto a mi madre, abuela y hermanos, realicé mis estudios en el Instituto Profesional del Puerto (IMDEPOR) y me la pasaba jugando y echando relajo con mis amigos del barrio. Fui un adolescente normal, una persona muy tranquila, humilde y luchadora hasta el día de hoy”, comentó Ilce en una charla con DIEZ.

Ilce Barahona ha residido toda su vida en Puerto Cortés. Formado en las inferiores del IMDEPOR, Barahona saltó a las reservas especiales del Platense en 2014 y un año más tarde debutó en Primera División de la mano del técnico Carlos "Carlón" Martínez.



Ilce Barahona ha jugado toda su carrera en el Platense.

Estuvo cerca de dejar el fútbol

A sus cortos 22 años, Ilce ha brillado en las últimas temporadas de Liga Nacional con el equipo escualo, donde su nivel mostrado le ha recompensado con ser tomado en cuenta con la Selección de Honduras que dirige Fabián Coito. Sin embargo, hubo un momentos en su carrera donde estuvo a punto de colgar los botines y decir “ya no más”.

"Pensé en el retiro. Hace como dos años quisieron sacarme del Platense debido al bajo rendimiento y los años que llevaba en el equipo sin evolucionar, me dijeron que ya no contaban conmigo, fue duro. Las cosas se vinieron abajo, pero el apoyo de mi familia me impulsó a trabajar más fuerte, a salir de la mala situación y lograr lo poco que he hecho hasta la actualidad", comentó Barahona.

Ilce también comentó a DIEZ que este será el último torneo con los escualos, termina contrato al finalizar el Clausura 2021. Equipos del plano nacional e internacional le pretenden.

“Desearía quedarme aquí (Platense), pero uno necesita evolucionar como jugador por lo que al cumplir mis seis meses restantes de contrato cerraré mi etapa con el equipo para buscar nuevos retos personales e intentar optar por títulos”, cerró el mediocampista originario de Puerto Cortés.



Barahona es pretendido por equipos como Marathon y Real España a nivel nacional.

Barahona es uno de los pocos futbolistas a nivel nacional que estudia en la universidad.

Aparte de jugar al fútbol, Barahona estudia la carrera de Mercadotecnia en la UTH de San Pedro Sula donde hasta la fecha lleva un total de 16 clases cursadas. “Cuando salía de los entrenamientos a las 6 de la tarde solo llegaba a la casa a bañarme y salía para la universidad, ahora es complicado el estudio debido a que es online”, dijo.

La familia Barahona toma con calma y felicidad el hecho de que Ilce sea un futbolista profesional, algo de lo cual nunca dudaron que llegaría a ser.

“Siempre creí que llegaría a convertirme en jugador de primera categoría, cuando te propones una meta te esfuerzas al máximo para poder llegar hacia ella. Si no fuera jugador seguiría estudiando, no soy muy bueno con ello, pero siempre trato de dar lo mejor de mí en lo que me desenvuelvo. Todos tenemos un don, solo hay que pulirlo para mejorar y lograr lo que uno quiere en la vida".